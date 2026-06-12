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Microbuz din Republica Moldova, accident cu multe victime în Ungaria

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Microbuz din Republica Moldova, accident cu multe victime în UngariaAccident Ungaria / sursa foto: ChatGPT
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Din cuprinsul articolului

Opt cetățeni străini și-au pierdut viața vineri dimineață în urma a două accidente rutiere produse pe autostrada M1 din vestul Ungariei, potrivit informațiilor furnizate de agenția Reuters.

Potrivit autorităților ungare, în incidente au fost implicate un camion și un microbuz înmatriculate în Republica Moldova.

Accidentele s-au produs în apropierea orașului Győr, unul dintre cele mai importante noduri rutiere din vestul țării. Poliția investighează circumstanțele exacte ale tragediei, iar identitatea și naționalitatea victimelor urmează să fie confirmate oficial.

Două coliziuni succesive pe autostrada M1 din Ungaria

Potrivit poliției ungare, primul accident a avut loc în jurul orei locale 4:30. Un camion a intrat în coliziune cu un alt vehicul, iar șoferul camionului a murit pe loc.

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La aproximativ 40 de minute distanță, în jurul orei 5:10, un microbuz în care se aflau nouă persoane a lovit un alt vehicul de mare tonaj care era oprit din cauza condițiilor de trafic generate de primul accident.

În urma impactului, șapte persoane aflate în microbuz au murit pe loc. Alte două persoane au fost rănite și au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Vehiculele implicate aveau numere de înmatriculare din Republica Moldova

O purtătoare de cuvânt a poliției ungare a declarat pentru AFP că, potrivit informațiilor disponibile în acest moment, atât camionul implicat în primul accident, cât și microbuzul implicat în al doilea aveau numere de înmatriculare din Republica Moldova.

Autoritățile nu au confirmat încă oficial cetățenia victimelor și continuă verificările pentru stabilirea identității tuturor persoanelor implicate.

Mesaj de condoleanțe transmis de autoritățile din Ungaria

Premierul ungar Peter Magyar a transmis un mesaj public după producerea accidentelor.

„În numele Guvernului, vreau să transmit sincere condoleanțe familiilor celor opt cetățeni străini care și-au pierdut viața în acest accident”, a scris acesta într-o postare publicată pe Facebook.

Mesajul a fost transmis înainte ca autoritățile să finalizeze procesul oficial de identificare a victimelor.

Ancheta, în desfășurare

Poliția ungară continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele celor două accidente și modul în care s-a produs lanțul de evenimente care a dus la pierderea a opt vieți omenești.

Autostrada M1 este una dintre cele mai circulate artere rutiere din Ungaria, asigurând legătura dintre Budapesta și frontiera cu Austria. Accidentele grave produse pe acest traseu provoacă frecvent blocaje majore și intervenții complexe ale echipajelor de salvare.

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