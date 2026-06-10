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Accident mortal la intrarea într-un sens giratoriu. Șoferul nu a mai putut fi salvat de medici

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Accident mortal la intrarea într-un sens giratoriu. Șoferul nu a mai putut fi salvat de mediciAccident Nordul Capitalei / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Un bărbat în vârstă de 71 de ani și-a pierdut viața marți seară, 9 iunie 2026, în urma unui accident rutier produs în nordul Bucureștiului.

Evenimentul a avut loc în jurul orei 22:40, pe strada Horia, Cloșca și Crișan, la intrarea în sensul giratoriu de la intersecția cu strada Gării Otopeni.

Potrivit informațiilor transmise de Brigada Rutieră, șoferul se deplasa din direcția Mogoșoaia către Tunari când, din cauze care urmează să fie stabilite de anchetatori, a pierdut controlul asupra direcției de mers. Autoturismul s-a răsturnat pe plafon, iar impactul a avut consecințe fatale.

Manevrele de resuscitare nu au avut succes

La fața locului au intervenit de urgență echipaje medicale și de prim-ajutor, care au încercat să îl salveze pe conducătorul auto. Medicii au efectuat manevre de resuscitare, însă bărbatul nu a mai putut fi readus la viață.

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„În urma accidentului de circulație, echipajele de prim-ajutor sosite la adresă au intervenit pentru aplicarea manevrelor de resuscitare asupra conducătorului auto, însă din nefericire medicii au declarat decesul acestuia”, au transmis reprezentanții Brigăzii Rutiere.

Accidentul s-a produs la intrarea într-un sens giratoriu

Primele cercetări indică faptul că accidentul s-a produs la intrarea în sensul giratoriu aflat la intersecția străzii Horia, Cloșca și Crișan cu strada Gării Otopeni. Deocamdată, autoritățile nu au precizat dacă în producerea accidentului au fost implicate și alte vehicule.

Accident

Accident / sursa foto: ChatGPT

Accident

Accident / sursa foto: ChatGPT

Anchetatorii urmează să stabilească dacă tragedia a fost provocată de o eroare de conducere, de o problemă tehnică a autoturismului sau de o eventuală afecțiune medicală suferită de șofer în timpul deplasării.

Poliția continuă investigațiile

Brigada Rutieră a deschis o anchetă pentru clarificarea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul. Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate cauzele care au dus la pierderea controlului asupra vehiculului și la răsturnarea acestuia.

Accidentul se adaugă statisticilor privind evenimentele rutiere grave produse în zona Capitalei, autoritățile reamintind importanța respectării regulilor de circulație și a adaptării vitezei la condițiile de drum.

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