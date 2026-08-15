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Atacuri masive asupra petrolierelor în Strâmtoarea Ormuz. Acuzații la adresa Iranului

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Atacuri masive asupra petrolierelor în Strâmtoarea Ormuz. Acuzații la adresa IranuluiOrmuz. Sursa foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Trei nave petroliere aparținând companiei de stat Adnoc din Emiratele Arabe Unite au fost vizate de atacuri în timp ce încercau să navigheze prin Strâmtoarea Ormuz.

Primele două nave au fost atacate în cursul serii de joi, iar cel de-al treilea incident s-a produs vineri seară. Nici reprezentanții companiei Adnoc și nici autoritățile nu au raportat existența unor victime sau daune materiale în urma acestor acțiuni maritime, conform latribune.fr.

Atacuri masive asupra petrolierelor în Strâmtoarea Ormuz. Acuzații la adresa Iranului

Reacția diplomației din Emiratele Arabe Unite a fost fermă și imediată. Ministerul de Externe de la Abu Dhabi a condamnat ferm atacurile și le-a atribuit direct Teheranului. Oficialii emiratilor susțin că utilizarea Strâmtorii Ormuz ca instrument de presiune economică împotriva altor națiuni constituie un act de „piraterie” desfășurat de Gardienii Revoluției iranieni.

Autoritățile din Abu Dhabi avertizează că astfel de acțiuni reprezintă o amenințare directă la adresa stabilității din regiune și a securității energetice la nivel global. În acest context, Anwar Gargash, consilier al președintelui Emiratelor Arabe Unite, a declarat că țara își va apăra dreptul la libertatea navigației și la utilizarea strâmtorii în conformitate cu dreptul internațional.

Cargo, Strâmtoarea Ormuz

Cargo, Strâmtoarea Ormuz / sursa foto: captură video

Arteră energetică crucială pentru economia mondială

Miza acestor incidente depășește cu mult granițele Orientului Mijlociu, având potențialul de a afecta piețele globale. Înainte de izbucnirea actualului conflict din regiune, prin Strâmtoarea Ormuz — culoarul maritim ce conectează Golful Persic de Oceanul Indian — trecea aproximativ o cincime din volumul mondial de petrol.

Blocarea sau perturbarea circulației pe această rută critică poate genera unduiri de șoc pe piața internațională a energiei. Statele europene s-ar putea număra printre cele mai afectate, ca urmare a presiunilor exercitate asupra prețurilor internaționale ale țițeiului și ale produselor petroliere derivate.

Războiul condițiilor și blocada din Golful Persic

Valul recent de atacuri a contribuit la ruina definitivă a armistițiului stabilit în luna aprilie. În prezent, echipele de mediatori încearcă să determine părțile să revină la prevederile protocolului semnat în luna iunie de către reprezentanții de la Washington și Teheran.

Cu toate acestea, redeschiderea navigației prin strâmtoare este condiționată de cerințe politice dure din partea Iranului. Un oficial iranian de rang înalt a declarat recent pentru agenția iraniană Tasnim că printre condițiile Teheranului se numără oprirea ostilităților și a operațiunilor militare îndreptate împotriva Iranului și a aliaților săi din Liban, teritoriile palestiniene, Yemen și Irak. De asemenea, iranienele solicită ridicarea blocadei navale impuse de Statele Unite.

Calea navigabilă rămâne blocată de Iran încă de la izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, la sfârșitul lunii februarie, în timp ce Statele Unite mențin o blocadă strictă asupra porturilor iraniene. Noile atacuri asupra petrolierelor Adnoc sporesc riscurile asupra uneia dintre cele mai importante artere ale comerțului global de energie, într-o perioadă în care confruntarea dintre Washington și Teheran continuă să destabilizeze piața petrolului.

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