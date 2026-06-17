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Gardienii Revoluției au lansat drone în Strâmtoarea Ormuz, după acordul SUA–Iran, dar au fost interceptate

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Gardienii Revoluției au lansat drone în Strâmtoarea Ormuz, după acordul SUA–Iran, dar au fost interceptateShahed / Sursa foto: wikipedia
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Din cuprinsul articolului

Gardienii Revoluției din Iran au lansat drone asupra navelor comerciale din Strâmtoarea Ormuz după semnarea memorandumului de înțelegere cu SUA, a declarat o sursă pentru Jerusalem Post.

Drone lansate de Gardienii Revoluției din Iran după încheierea acrodului

Sursa a adăugat că toate dronele lansate de regimul islamist de la Teheran au fost interceptate de armata americană înainte de a reprezenta o amenințare pentru navele și personalul comercial sau militar american din zonă.

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) lansează dronele, a declarat un oficial american pentru NBC, adăugând că armata americană continuă să se coordoneze cu companiile de transport maritim pentru a sprijini navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz.

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„Prin prezenta, autorizez pe deplin deschiderea gratuită a Strâmtorii Ormuz și, simultan, autorizez ridicarea imediată a blocadei navale a Statelor Unite”, a declarat Trump.

Într-o postare ulterioară pe Truth Social, Trump a clarificat că Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă pentru a permite tranzitul navelor comerciale vineri, după semnarea efectivă a acordului.

Strâmtoarea Ormuz

Strâmtoarea Ormuz / sursa foto: captură video

Traficul prin Strâmtoarea Ormuz, la un nivel fără precedent de la începutul războiului

Mai multe nave au traversat Strâmtoarea Ormuz marți decât în ​​orice altă zi a acestei luni, 14 nave trecând prin zonă, a declarat firma de analiză maritimă Windward.

Creșterea este un semn că operatorii de nave sunt mai încrezători după ce SUA și Iranul au anunțat un acord de încetare a focului, a spus un reprezentant al Windward.

Cifra rămâne totuși sub cele 130 de nave care treceau zilnic prin strâmtoare înainte de război. Mai mulți armatori au declarat săptămâna aceasta că nu vor traversa strâmtoarea până când nu se va clarifica faptul că navele nu vor fi atacate și că minele vor fi îndepărtate, a adăugat firma de analiză maritimă.

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