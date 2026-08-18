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Moscova, atacată masiv cu drone din Ucraina

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Moscova, atacată masiv cu drone din Ucrainaatac Moscova. Sursa foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Forțele ucrainene au lansat un atac cu drone la scară largă, care a vizat Moscova și regiunea înconjurătoare, în noaptea de 18 august, au relatat canalele media rusești Telegram, citând relatări ale locuitorilor, potrivit Kyiv Independent.

Clădire rezidențială, lovită de ruși cu antiaeriana

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că cel puțin 187 de drone ucrainene au fost doborâte deasupra regiunii Moscova în timpul atacului, peste 600 fiind lansate în regiune.

Canalul ucrainean de monitorizare Telegram, Exilenova Plus, a relatat că sistemele rusești de apărare aeriană au lovit o clădire rezidențială din orașul Pavlovski Posad, la aproximativ 67 de kilometri de Moscova, în timp ce încercau să doboare dronele. Un incendiu a fost observat pe acoperișul unei clădiri.

Incendii lângă Moscova

Se pare că un incendiu a fost observat și la o fabrică de aluminiu din regiunea Moscova. Un al treilea incendiu a fost observat și la o casă din orașul Liubertîi, imediat în afara granițelor orașului Moscova.

Imaginile de la locuitorii orașului Staraia Kupavna, la 23 de kilometri est de Moscova, arată cetățeni ruși alergând și mașini gonind pe stradă în timp ce se aud explozii.

Amploarea pagubelor cauzate nu a fost imediat clară. Kyiv Independent nua putut verifica imediat rapoartele și nici afirmațiile făcute de oficialii ruși.

Atac rafinarie Moscova

Atac rafinarie Moscova / sursa foto: colaj EVZ

Moscova, tot mai des țintă pentru ucraineni

Loviturile raportate vin în urma unuia dintre cele mai mari atacuri cu drone ale Ucrainei asupra regiunii Moscova, pe 16 august, care a avariat un depozit aparținând importantului retailer online rus Wildberries din regiunea Moscova.

Ministerul Apărării din Ucraina a confirmat atacul asupra depozitului Wildberries, menționând că este cea mai mare instalație de acest tip a companiei, cu o suprafață de 250.000 de metri pătrați.

Atacurile asupra Moscovei au devenit din ce în ce mai frecvente în ultimele luni, din cauza dezvoltării dronelor ucrainene.

Ucraina atacă în mod regulat infrastructura militară din interiorul Rusiei și al teritoriilor ocupate, în efortul de a diminua capacitatea Moscovei de a continua războiul.

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