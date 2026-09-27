Alegătorii elvețieni au votat duminică împotriva unei inițiative care urmărea să introducă reguli mai stricte privind neutralitatea țării. Rezultatele oficiale preliminare indică 68% de voturi pentru respingerea propunerii, la o participare de 46%, iar numărarea buletinelor continuă. Proiecțiile institutului elvețian GFS Bern indicau anterior că aproximativ șapte din zece participanți la referendum urmau să voteze „nu”, potrivit Politico.

Inițiativa intitulată „Protejarea neutralității elvețiene” urmărea o interpretare mai strictă a principiului neutralității, consacrat în Constituția Elveției încă din 1848.

În cazul aprobării, modificarea ar fi prevăzut că Elveția nu poate adera sau participa la alianțe militare ori de securitate și nu poate impune sancțiuni împotriva unor state considerate ostile.

Una dintre principalele mize ale referendumului era posibilitatea Elveției de a aplica sancțiuni împotriva Rusiei.

Un vot favorabil inițiativei ar fi putut împiedica practic autoritățile elvețiene să impună sancțiuni Moscovei, cu excepția situațiilor în care asemenea măsuri ar fi fost aprobate de Consiliul de Securitate al ONU. Rusia este membru permanent al Consiliului de Securitate și are drept de veto.

Elveția a adoptat în mare măsură sancțiunile impuse de Uniunea Europeană împotriva Moscovei. La jumătatea lunii august, autoritățile elvețiene au extins lista proprie de sancțiuni, în urma celui de-al 20-lea pachet de măsuri adoptat de UE.

Inițiativa supusă referendumului a fost lansată de organizația de dreapta Pro Switzerland, care a susținut că principiul neutralității trebuie aplicat în mod constant.

Organizația a argumentat că neutralitatea elvețiană nu ar trebui modificată „de la caz la caz sau în mod ad hoc”. Rusia a susținut public inițiativa.

Atât Guvernul elvețian, cât și Parlamentul s-au pronunțat pentru respingerea inițiativei. Ignazio Cassis, consilier federal și șef al Departamentului Federal pentru Afaceri Externe, a susținut menținerea actualului regim de neutralitate, despre care a spus că „și-a dovedit valoarea”.

Rezultatul referendumului menține, astfel, cadrul actual în care Elveția poate adopta sancțiuni internaționale, inclusiv măsuri împotriva Rusiei.

Referendumul de duminică nu este însă ultima consultare populară din acest an legată de statutul de neutralitate al Elveției. În noiembrie, alegătorii vor fi chemați să se pronunțe asupra regulilor privind exporturile de armament.

Propunerea urmărește să stabilească dacă legislația actuală este în continuare adecvată sau dacă Elveția ar trebui să poată exporta arme către un grup de 25 de țări, în majoritate occidentale, chiar și atunci când acestea sunt implicate într-un conflict în desfășurare.

În cazul aprobării, modificarea ar consolida legăturile Elveției cu statele occidentale și ar putea crește veniturile industriei elvețiene de apărare provenite din exporturi.