Rola pentru scame, aliatul neașteptat din casă

Rola pentru scame este folosită de obicei înainte de plecarea de acasă, pentru a îndepărta firele de păr sau scamele de pe haine. Suprafața sa adezivă o poate transforma însă într-un instrument util în multe alte situații, inclusiv în locuri în care aspiratorul sau laveta ajung mai greu.

O banală rolă pentru scame poate avea mult mai multe întrebuințări decât pare la prima vedere. Adezivul de pe suprafața sa nu prinde doar fire de păr și scame, ci poate ridica praful, firimiturile și alte particule mici fără să le împrăștie în jur.

Specialiștii consultați de publicația Martha Stewart recomandă acest obiect inclusiv pentru curățarea unor suprafețe și spații dificil de abordat prin metodele obișnuite. Secretul constă tocmai în faptul că rola ridică murdăria, în loc să o împingă dintr-un loc în altul.

Unul dintre locurile în care rola pentru scame poate fi surprinzător de eficientă este abajurul unei veioze sau al unei lămpi. Materialul textil adună rapid praf, iar folosirea unei lavete poate împinge particulele în țesătură sau le poate ridica în aer.

Trecerea ușoară a rolei peste suprafața abajurului permite colectarea prafului direct pe banda adezivă. Aceeași metodă poate fi folosită pe anumite perdele și draperii. Între două spălări, rola poate îndepărta praful, părul de animale și scamele aflate la suprafață.

Și canapelele sau alte piese de mobilier tapițat pot beneficia de același truc, mai ales în casele în care există animale de companie. În loc să fie scos aspiratorul pentru câteva fire de păr, câteva treceri cu rola pot rezolva rapid problema.

Este recomandată însă evitarea suprafețelor din piele și a materialelor umede, deoarece adezivul poate afecta anumite finisaje sau își poate pierde eficiența.

Fundul genții este unul dintre acele locuri în care se adună aproape inevitabil scame, bucățele de hârtie, fire de păr și tot felul de particule mici, potrivit publicației Martha Steward.

În loc ca geanta să fie întoarsă cu totul sau spălată, dacă materialul permite acest lucru, rola poate fi trecută peste căptușeala interioară pentru a aduna rapid resturile. Metoda funcționează și în cazul rucsacurilor și al altor genți cu interior textil.

Un principiu asemănător poate fi aplicat sertarelor. În special în sertarele din bucătărie se pot strânge firimituri și alte resturi mici. Rola poate fi trecută direct pe fundul sertarului pentru a le ridica fără ca acesta să fie demontat sau golit complet.

Un alt loc neașteptat în care poate fi păstrată o rolă pentru scame este mașina. Aceasta poate fi utilizată pentru mici intervenții pe tapițerie, pentru părul de animale sau pentru firimiturile rămase în anumite zone în care aspiratorul ajunge mai greu.