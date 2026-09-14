Pliculețul de ceai ajunge, de cele mai multe ori, direct la gunoi după ce băutura a fost preparată. Există însă un truc de curățenie mai puțin obișnuit prin care acesta poate fi refolosit în baie, inclusiv pentru robinete, unele suprafețe din porțelan sau cabina de duș. Explicația ține de taninurile prezente în ceai, care pot contribui la îndepărtarea unor urme și pot reda temporar luciul anumitor suprafețe.

Metoda nu înlocuiește produsele pentru dezinfectare și nici nu este potrivită pentru toate materialele din baie. Folosit corect, însă, un pliculeț care altfel ar fi fost aruncat poate avea încă o întrebuințare înainte de a ajunge la gunoi.

Trucul este extrem de simplu. După prepararea ceaiului, pliculețul se lasă să se răcească, dar trebuie să rămână umed. Ulterior poate fi trecut ușor peste anumite suprafețe, iar zona trebuie ștearsă la final cu o lavetă din microfibră.

Una dintre utilizările cele mai interesante este în cazul robinetelor și al altor suprafețe metalice din baie. Taninurile existente în ceai pot ajuta la îndepărtarea unor urme și pot lăsa metalul cu un aspect mai lucios.

Homes & Gardens a testat metoda în baie, iar pliculețul de ceai folosit a avut efect în special asupra robinetelor și a unor suprafețe din porțelan, în timp ce pe sticla cabinei de duș rezultatul a fost mai modest. Specialiștii consultați de publicație explică efectul prin taninurile naturale din ceai, care pot contribui la desprinderea murdăriei și la obținerea unui luciu ușor.

Nu trebuie însă frecat agresiv. Pliculețul este fragil după ce a stat în apă și se poate rupe cu ușurință, împrăștiind frunzele de ceai și transformând trucul de curățenie într-o treabă suplimentară.

Robinetele sunt probabil cea mai potrivită zonă pentru un asemenea experiment. Pliculețul umed poate fi trecut ușor peste suprafața metalică, în special peste zonele pe care rămân frecvent urme de apă sau degete. După aceea, suprafața se șterge cu o lavetă curată și uscată din microfibră.

Rezultatul nu trebuie confundat cu îndepărtarea depunerilor serioase de calcar. Dacă robinetul are un strat consistent de calcar, sunt necesare metode și produse potrivite pentru această problemă.

În schimb, pentru întreținerea obișnuită și pentru redarea luciului unei suprafețe care nu este foarte murdară, pliculețul de ceai poate fi o soluție neobișnuită de încercat.

Un alt loc în care trucul poate funcționa este reprezentat de anumite suprafețe din porțelan.

Înainte de utilizare trebuie îndepărtat praful sau orice urmă de murdărie uscată. Pliculețul umed poate fi apoi trecut delicat peste suprafață, după care zona este ștearsă. Acest lucru nu înseamnă însă că baia a fost și dezinfectată.

Este o diferență importantă, mai ales atunci când vorbim despre vasul de toaletă, lavoar sau cadă. Ceaiul nu are proprietățile unui produs dezinfectant și nu trebuie folosit ca înlocuitor pentru produsele destinate igienizării acestor suprafețe.

Trucul trebuie privit mai degrabă ca o metodă suplimentară de curățare și lustruire.

Pliculețele de ceai sunt recomandate uneori și pentru suprafețele din sticlă, datorită taninurilor. În baie, metoda poate fi încercată și pe cabina de duș. Efectele pot fi însă mai reduse dacă există depuneri consistente sau pete vechi de apă.

Pentru o suprafață doar ușor pătată, pliculețul umed poate fi trecut peste sticlă, iar apoi aceasta trebuie ștearsă foarte bine cu o lavetă din microfibră.

În cazul depunerilor serioase, trucul nu trebuie privit ca o alternativă la o curățare propriu-zisă.

Faptul că este un produs natural nu înseamnă automat că poate fi utilizat pe orice suprafață.

Ceaiul poate păta materialele poroase, în special dacă acestea au o culoare foarte deschisă. Din acest motiv, pliculețul nu este o alegere bună pentru rosturile deschise la culoare dintre plăci sau pentru alte suprafețe care pot absorbi lichidul.

Este recomandat și un test pe o zonă mică și puțin vizibilă înainte de folosirea metodei pe o suprafață mai mare.

Trebuie evitată și frecarea agresivă. Pe lângă riscul ca pliculețul să se rupă, anumite suprafețe delicate pot necesita metode speciale de întreținere.

Elementul care stă la baza trucului îl reprezintă taninurile, compuși naturali care se găsesc în ceai. Aceștia sunt motivul pentru care ceaiul este folosit în unele trucuri pentru lustruirea anumitor suprafețe. Efectul este însă unul limitat și nu transformă pliculețul într-un detergent universal.

Cu alte cuvinte, nu vei putea face întreaga curățenie din baie cu ceaiul rămas de la micul dejun și nici nu ar trebui să renunți la produsele necesare pentru igienizare.

Pliculețul poate fi însă refolosit pentru o ultimă sarcină simplă înainte să fie aruncat: ștergerea rapidă a unui robinet, a unei suprafețe potrivite din porțelan sau chiar încercarea de a reda puțin luciul sticlei.

Este unul dintre acele trucuri de casă care sună suficient de ciudat încât să ridice semne de întrebare, dar care are o explicație în spate și poate fi testat fără să cumperi nimic în plus.