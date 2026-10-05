Președintele Nicușor Dan a promulgat luni, 5 octombrie 2026, legea care modifică regulile privind intervenția în cazul atacurilor urșilor și stabilește pentru anii 2026 și 2027 cote mai mari de recoltare a exemplarelor de urs brun.

Pentru 2026 și 2027 sunt prevăzute 859 de exemplare pentru prevenție și 110 pentru intervenție, în total 969 de urși.

Decretul privind promulgarea Legii 218/2026 a fost semnat luni, după ce Parlamentul a reexaminat actul normativ la cererea președintelui.

Legea modifică și completează OUG 81/2021, actul care stabilește metodele de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora.

Forma promulgată stabilește pentru fiecare dintre anii 2026 și 2027 o cotă de prevenție de 859 de exemplare și o cotă de intervenție de 110 exemplare.

Cota de prevenție are rolul de a reduce riscul apariției unor conflicte între oameni și urși, în timp ce cota de intervenție vizează situațiile în care exemplarele reprezintă un pericol concret pentru persoane sau bunuri.

Potrivit datelor prezentate în cadrul dezbaterilor parlamentare, modificarea urmărește reducerea numărului de incidente dintre oameni și urși, limitarea pagubelor produse gospodăriilor, culturilor agricole și activităților zootehnice, precum și diminuarea costurilor publice asociate intervențiilor și despăgubirilor.

În forma adoptată, cotele sunt semnificativ mai mari decât cele aplicate anterior. Pentru 2026, nivelurile stabilite sunt de 859 de exemplare pentru prevenție și 110 pentru intervenție, față de 426 și, respectiv, 55 de exemplare în 2024, potrivit datelor prezentate după promulgarea legii.

Legea reglementează în continuare intervenția imediată a autorităților în situațiile în care urșii ajung în localități sau pun în pericol persoane și bunuri.

Modificările vizează OUG 81/2021 și urmăresc să ofere cadrul legal pentru gestionarea situațiilor în care exemplarele de urs brun intră în zone locuite și produc pagube sau creează un risc pentru populație.

În cadrul dezbaterilor din Camera Deputaților, raportul comisiilor parlamentare a menționat între obiective reducerea riscurilor pentru viața și integritatea fizică a cetățenilor și readucerea populației de urs brun la un nivel considerat compatibil cu echilibrul ecologic.

Parcursul legii a fost unul mai lung, după ce președintele Nicușor Dan a solicitat reexaminarea actului și a sesizat Curtea Constituțională.

Ulterior, procedura legislativă a fost reluată. Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat forma rezultată în urma reexaminării la 16 septembrie 2026.

Potrivit evidenței oficiale a Camerei Deputaților, la votul final au fost înregistrate 249 de voturi „pentru”, nouă „împotrivă” și 10 abțineri, iar un deputat nu a votat.

De asemenea, în stenograma ședinței din 16 septembrie se arată că proiectul a fost analizat de comisiile pentru apărare, agricultură, administrație publică și mediu. Parlamentarii au avut în vedere inclusiv reducerea incidentelor dintre om și urs și limitarea pagubelor produse de aceste animale.

Prin promulgarea de luni, cadrul legislativ privind intervenția asupra exemplarelor de urs brun este stabilit pentru perioada următoare, iar cotele prevăzute pentru 2026 și 2027 pot fi aplicate în limitele și condițiile stabilite de lege.

Actul normativ nu instituie o recoltare nelimitată a urșilor, ci stabilește cote distincte pentru prevenție și intervenție. În cazul prevenției, legea prevede și restricții privind recoltarea în anumite teritorii în care vânătoarea este interzisă.

Subiectul rămâne unul important pentru comunitățile din zonele în care prezența urșilor în apropierea localităților a generat în ultimii ani incidente, pagube și intervenții ale autorităților. Aplicarea noilor prevederi va depinde de procedurile stabilite de legislația în vigoare și de autoritățile responsabile de gestionarea acestor situații.