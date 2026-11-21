Tururile turistice organizate pentru observarea urșilor de pe Transfăgărășan sunt promovate tot mai intens, inclusiv către vizitatorii străini, însă specialiștii silvici atrag atenția asupra riscurilor pe care le presupune apropierea de animalele sălbatice.

Excursiile, vândute la prețuri de la aproximativ 400 de lei până la câteva sute de euro pentru variante private, pot favoriza comportamente periculoase, mai ales atunci când turiștii opresc pentru fotografii sau oferă hrană urșilor.

Fenomenul a atras atenția reprezentanților Direcției Silvice Argeș, care avertizează că obișnuirea animalelor cu prezența oamenilor și cu hrana oferită pe marginea drumului poate crește riscul unor incidente grave. În zona DN 7C, autoritățile au intensificat controalele și acțiunile de prevenire, după mai multe situații în care turiștii au ignorat recomandările de siguranță.

Oferta de tururi pe Transfăgărășan este promovată inclusiv în limba engleză, iar unele excursii combină observarea urșilor cu vizite la obiective turistice precum Barajul Vidraru, Lacul Vidraru sau Cetatea Poenari.

Dragoș Ionescu, inginer silvic în cadrul Direcției Silvice Argeș, a declarat, potrivit presei locale, că instituția nu încurajează acest tip de turism. Specialistul a atras atenția că unii turiști ajung să considere apropierea de urși drept o activitate lipsită de pericol, deși animalele sunt imprevizibile, iar regulile de siguranță nu sunt întotdeauna respectate.

Oprirea mașinilor în apropierea animalelor și hrănirea acestora contribuie la modificarea comportamentului urșilor, care pot ajunge să asocieze oamenii și autovehiculele cu surse de hrană. În astfel de condiții, întâlnirile cu turiștii pot deveni mai frecvente și mai greu de gestionat.

Autoritățile din Argeș au desfășurat în 2026 mai multe acțiuni de control pe Transfăgărășan, pentru a preveni hrănirea urșilor și apropierea necorespunzătoare de animalele sălbatice.

În perioada 27 mai – 12 iulie, echipe mixte formate din reprezentanți ai Direcției Silvice Argeș, Gărzii Forestiere Ploiești, Gărzii Naționale de Mediu, Jandarmeriei și Poliției au aplicat nouă amenzi, în valoare totală de 106.500 de lei, pentru încălcarea interdicției de a hrăni urșii. Informația a fost comunicată de Instituția Prefectului Argeș.

Hrănirea urșilor aflați în libertate este sancționată contravențional, iar autoritățile au avertizat în repetate rânduri că această practică afectează comportamentul animalelor și poate pune în pericol atât oamenii, cât și fauna sălbatică.

Prezența urșilor pe Transfăgărășan a fost asociată în ultimii ani cu mai multe incidente în care turiștii s-au apropiat de animale pentru fotografii sau pentru a le hrăni. În unele cazuri, întâlnirile s-au soldat cu atacuri și intervenții ale autorităților.

Specialiștii recomandă evitarea interacțiunilor directe cu fauna sălbatică și respectarea avertismentelor afișate în zonele cu risc. Observarea animalelor de la distanță, fără opriri necorespunzătoare și fără intervenții asupra comportamentului acestora, rămâne o măsură de precauție.