Economie

Transfăgărășanul, închis de marți seara între Piscul Negru și Bâlea Cascadă din cauza ninsorii, a ceții și a temperaturilor scăzute

Transfăgărășanul, închis de marți seara între Piscul Negru și Bâlea Cascadă din cauza ninsorii, a ceții și a temperaturilor scăzuteSursa foto: CNAIR
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Din cuprinsul articolului

Circulația rutieră pe Transfăgărășan (DN 7C) a fost închisă de marți, de la ora 18:00, între Piscul Negru (județul Argeș) și Bâlea Cascadă (județul Sibiu), pe sectorul cuprins între km 108+000 și km 130+800. Măsura a fost luată din cauza fenomenelor meteorologice nefavorabile, respectiv ninsoare, ceață și temperaturi scăzute, informează Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

CNAIR: condițiile se schimbă rapid la altitudine

Reprezentanții CNAIRau mai transmis că, la altitudini mari, condițiile meteorologice se schimbă foarte repede. Din acest motiv, siguranța celor care circulă în zonele montane poate fi pusă în pericol de fenomene imprevizibile, mai ales în această perioadă a anului.

Când ar putea fi redeschis drumul

Potrivit CNAIR, redeschiderea sectorului închis temporar sau închiderea definitivă a întregului traseu pe durata iernii va fi stabilită în funcție de evoluția vremii. Decizia va fi luată după verificarea prealabilă a condițiilor de viabilitate și siguranță, conform reglementărilor în vigoare.

Ninsoare Transfăgărășan

Ninsoare Transfăgărășan. Sursă foto: Facebook

Semnalizarea sectorului închis pe Transfăgărășan

Reprezentanții SDN Sibiu – DRDP Brașov și ai SDN Pitești – DRDP București vor monta semnalizarea rutieră specifică pentru sectorul închis, în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice aplicabile, a precizat sursa citată.

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