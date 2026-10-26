Răcire, ploi și ninsori în România. Cum va fi vremea până pe 6 noiembrie

Vremea va avea variații de temperatură în următoarele zile, cu ploi în mai multe regiuni și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare la munte, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie. Cele mai mari cantități de precipitații sunt estimate pentru 27 octombrie, când în unele județe din sud-estul țării se pot acumula izolat până la 40 de litri de apă pe metru pătrat.

Începând de miercuri, 28 octombrie, temperaturile vor crește în mai multe zone, dar vremea va rămâne rece în estul și sudul țării. Spre începutul lunii noiembrie, maximele vor coborî local până la 9 grade.

Marți, 27 octombrie, temperaturile vor fi scăzute în sudul, estul și centrul României, unde cerul va fi predominant acoperit. Va ploua temporar în Dobrogea, Muntenia, Moldova, în cea mai mare parte a Olteniei și în Transilvania. Cantitățile de precipitații vor fi, în general, de 10-15 litri pe metru pătrat.

Cele mai importante acumulări de apă sunt așteptate în județele Tulcea, Constanța, Călărași, Ialomița și Giurgiu. Aici se pot înregistra 20-30 de litri pe metru pătrat și, pe arii izolate, până la 40 de litri pe metru pătrat.

La munte, la peste 1.700 de metri altitudine, precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare. Stratul de zăpadă depus ar putea măsura între 3 și 5 centimetri. Vântul va atinge viteze de 50-70 km/h în estul Munteniei, iar în Dobrogea și în sudul și centrul Moldovei sunt estimate rafale de 40-50 km/h. În zona montană, vitezele vor depăși 60-70 km/h. Maximele zilei se vor încadra între 7 grade în estul Transilvaniei și 17 grade pe litoral, iar minimele vor fi cuprinse între 3 și 14 grade.

În București, cerul va rămâne noros și va ploua temporar, fiind estimate 15-20 de litri de apă pe metru pătrat. Temperatura maximă va fi de 11-12 grade, iar minima se va situa în jurul a 8 grade. Vântul va sufla slab și moderat.

Miercuri, 28 octombrie, vremea se va menține rece și închisă în estul și sudul țării. În restul regiunilor, valorile termice vor crește comparativ cu ziua precedentă.

Ploile vor apărea local în Oltenia, Muntenia și Moldova, pe suprafețe mai mici în Transilvania și izolat în celelalte regiuni. Cantitățile de apă vor fi de aproximativ 2-6 litri pe metru pătrat. Pe crestele munților sunt posibile precipitații mixte, iar în sud-estul țării pot apărea descărcări electrice.

Vântul va avea intensificări în estul Munteniei, sudul Moldovei, pe litoral și în zona montană înaltă, cu viteze de 40-50 km/h. Temperaturile maxime vor ajunge la 11-19 grade, în timp ce minimele vor oscila între 3 și 12 grade. Dimineața și noaptea se va forma ceață pe arii restrânse.

În București, vremea va rămâne închisă, cu ploi slabe și cantități de apă de 1-4 litri pe metru pătrat. Maxima va urca la 13-14 grade, iar minima va fi de 9-10 grade. Spre sfârșitul intervalului vor exista condiții de ceață.

Joi, 29 octombrie, temperaturile se vor situa în apropierea valorilor obișnuite pentru această perioadă în cele mai multe regiuni. Cerul va prezenta înnorări temporare, iar ploile vor apărea pe arii restrânse în sudul și centrul țării și izolat în restul teritoriului. Se vor acumula, în general, între 2 și 6 litri de apă pe metru pătrat.

În zona montană înaltă vor continua precipitațiile mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de 40-50 km/h în sud-est și la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 19 grade, cele mai ridicate valori fiind estimate în Oltenia. Minimele vor coborî la 4-11 grade, iar dimineața și noaptea se va forma ceață pe alocuri.

În Capitală, temperaturile vor crește și se vor apropia de cele normale pentru finalul lunii octombrie. Sunt posibile ploi slabe, iar maxima va ajunge la 16-17 grade. Minima va fi de 7-9 grade, cu posibilitate de ceață dimineața.

Vineri, 30 octombrie, regimul termic va rămâne apropiat de cel din ziua precedentă în majoritatea regiunilor. Cerul va avea înnorări, iar ploile vor fi prezente local în sudul și centrul țării și izolat în celelalte zone. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 2-6 litri pe metru pătrat.

La munte, la altitudini ridicate, sunt prognozate precipitații mixte. Vântul va avea unele intensificări în regiunile estice, unde rafalele vor atinge 40-45 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între 11 și 19 grade, iar cele minime între 3 și 9 grade. Local se va forma ceață. În București, cerul va fi acoperit, cu ploi slabe trecătoare și acumulări de 1-2 litri de apă pe metru pătrat. Temperatura maximă va fi de 14-15 grade, iar minima de 7-9 grade.

Sâmbătă, 31 octombrie, valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale în cea mai mare parte a României.

Maximele vor fi cuprinse, în general, între 11 și 14 grade, iar minimele între 2 și 8 grade. Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată în sudul, centrul și nordul țării. În zona montană sunt așteptate precipitații mixte.

Vântul va sufla slab și moderat, iar ceața își va face apariția local, în special dimineața și noaptea.

În București, maxima va fi de aproximativ 14 grade, iar minima se va situa între 5 și 7 grade. Sunt estimate înnorări și perioade cu ploaie, în condițiile unui vânt slab până la moderat.

Duminică, 1 noiembrie, temperaturile din timpul zilei vor fi local mai scăzute decât cele normale pentru începutul lunii. Valorile maxime se vor situa, în general, între 9 și 14 grade, iar minimele între 2 și 9 grade.

Ploile vor fi mai probabile în regiunile sudice, centrale și nordice. La munte vor continua precipitațiile mixte.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sud-est și local în zona montană. În Capitală, temperatura maximă va fi de aproximativ 13 grade, iar minima de 5-7 grade. Probabilitatea pentru ploi, înnorări și intensificări ale vântului va rămâne ridicată.

Luni, 2 noiembrie, temperaturile vor avea valori apropiate de cele specifice perioadei în cea mai mare parte a țării. Maximele se vor situa între 10 și 14 grade, iar minimele vor fi cuprinse, în general, între 2 și 8 grade.

Probabilitatea de precipitații va fi mai ridicată în sudul țării și în zona montană, unde vor apărea și precipitații mixte. Vântul va avea intensificări în sud-estul teritoriului și local la munte.

În București, maxima va ajunge la aproximativ 11 grade, iar minima va coborî la 4-6 grade. Cerul va avea înnorări, iar probabilitatea de ploi și intensificări ale vântului se va menține ridicată.

Potrivit estimărilor ANM, în intervalul 3-6 noiembrie, temperaturile vor avea variații de la o zi la alta și de la o regiune la alta.

În cea mai mare parte a țării, valorile termice se vor menține în apropierea celor normale pentru începutul lunii noiembrie.

Sunt posibile precipitații locale și temporare, mai ales în prima parte a intervalului.

În București, temperaturile vor oscila de la o zi la alta, dar se vor situa, în general, în jurul mediilor caracteristice perioadei.