Șoferii care circulă pe autostrăzile din vestul României întâlnesc noi panouri fluorescente cu mesajul „STOP – ACCESUL INTERZIS”, montate pentru a preveni pătrunderea accidentală pe contrasens. Indicatoarele suplimentare au fost amplasate în zona nodurilor rutiere și a spațiilor de servicii de pe A1 și A11, unde o eroare de orientare poate pune în pericol participanții la trafic.

Măsura este implementată de Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara și urmărește să atragă atenția conducătorilor auto înainte ca aceștia să ajungă pe sensul opus de circulație.

În paralel, un proiect legislativ aflat la Senat propune anularea permisului de conducere și interzicerea susținerii unui nou examen timp de trei ani pentru șoferii care circulă pe contrasens pe autostrăzi și drumuri expres.

Panourile au un fundal fluorescent și afișează mesajul „STOP – ACCESUL INTERZIS”. Acestea sunt amplasate în apropierea nodurilor rutiere și a spațiilor de servicii, în puncte în care conducătorii auto pot confunda căile de acces sau pot intra din greșeală pe o bretea destinată sensului opus.

Potrivit DRDP Timișoara, indicatoarele au rolul de a avertiza vizibil șoferii că urmează să intre pe un sector de drum pe care circulația în direcția respectivă nu este permisă.

Reprezentanții instituției au precizat că instalarea acestor avertizări suplimentare nu este o acțiune începută recent. Procesul se desfășoară de câțiva ani și continuă în zonele în care administratorii drumurilor identifică necesitatea unor măsuri suplimentare de semnalizare.

Indicatoarele completează semnalizarea rutieră existentă și urmăresc să împiedice apariția situațiilor în care un conducător auto ajunge pe autostradă în fața vehiculelor care circulă regulamentar.

Circulația pe sensul opus pe autostradă reprezintă un pericol major, în special din cauza diferențelor mari de viteză și a riscului unei coliziuni frontale.

Recomandările transmise de DRDP Timișoara pentru astfel de situații sunt clare:

Oprirea imediată într-un loc cât mai sigur, fără continuarea deplasării pe contrasens.

Aprinderea luminilor de avarie pentru avertizarea celorlalți participanți la trafic.

Apelarea numărului de urgență 112 și comunicarea autostrăzii și a kilometrului la care se află vehiculul.

Solicitarea sprijinului poliției și al echipelor de intervenție pentru revenirea în siguranță pe direcția corectă.

Șoferii nu trebuie să încerce să întoarcă mașina, să traverseze benzile de circulație sau să continue deplasarea în speranța că vor găsi un loc în care să revină pe sensul normal.

De asemenea, conducătorii auto care observă un vehicul circulând pe contrasens trebuie să anunțe imediat situația la 112 și să ofere informații cât mai precise despre locul în care se află acesta.

Potrivit OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, circulația în sens contrar pe autostradă sau pe un drum expres se sancționează cu amendă din clasa a IV-a și suspendarea dreptului de a conduce pentru 120 de zile.

La valoarea punctului-amendă aplicabilă în noiembrie 2026, amenda este cuprinsă între 1.946,25 și 4.325 de lei.

Aceleași sancțiuni sunt prevăzute pentru întoarcerea, mersul înapoi sau traversarea zonei mediane a autostrăzii prin locuri nepermise.

Sancțiunile ar putea deveni mult mai severe dacă o inițiativă legislativă înregistrată la Senat va fi adoptată.

Proiectul L628/2026, înregistrat inițial cu numărul B532/2026 la 23 septembrie, propune înlocuirea suspendării permisului pentru 120 de zile cu anularea acestuia pentru șoferii care circulă pe contrasens pe autostrăzi sau drumuri expres.

Conform formei propuse, conducătorul auto ar primi în continuare amenda din clasa a IV-a, dar nu ar mai putea susține un nou examen pentru obținerea permisului timp de trei ani de la data rămânerii definitive a sancțiunii.

Inițiatorii consideră că actualele sancțiuni nu au un efect suficient de descurajant în raport cu pericolul generat de asemenea comportamente. În expunerea de motive este invocat riscul ridicat de accidente grave, în condițiile vitezelor mari practicate pe autostrăzi și drumuri expres.

La 10 noiembrie 2026, propunerea se află încă în procedură parlamentară. Prin urmare, anularea permisului și interdicția de trei ani nu reprezintă sancțiuni aflate în vigoare.

Montarea panourilor fluorescente urmărește să oprească șoferii înainte de pătrunderea pe sensul greșit, în timp ce proiectul legislativ propune sancțiuni mai severe pentru această abatere. Până la o eventuală modificare a Codului rutier, conducătorii auto riscă amenda și suspendarea permisului pentru 120 de zile.