Un șofer așteaptă la semafor, minutele trec, se fac cinci, apoi zece, iar culoarea roșie nu se mai schimbă. În spate se formează coloană, claxoanele încep să răsune, iar în intersecție nu se află niciun polițist. Traversarea intersecției în acest moment atrage riscul suspendării permisului pentru 30 de zile sau chiar 60 de zile în cazul producerii unui accident. Rămânerea pe loc blochează însă traficul la nesfârșit.

Codul Rutier din România are prevederi clare pentru situațiile în care semafoarele se defectează, iar respectarea unei proceduri exacte le permite conducătorilor auto să iasă din acest blocaj fără să riște sancțiuni.

În legislația rutieră din România, reglementată prin OUG 195/2002, nu există o prevedere care să permită trecerea pe culoarea roșie a semaforului după un anumit interval de timp, indiferent cât de mult durează așteptarea.

Conform Regulamentului de aplicare, la articolul 52, semnalul roșu interzice trecerea. Spre deosebire de alte jurisdicții, cum ar fi anumite state din SUA unde funcționează o regulă specială pentru semafoarele blocate, în România legea tratează semaforul aprins pe roșu ca fiind funcțional, chiar dacă acesta s-a blocat din cauza unei defecțiuni tehnice.

Din punct de vedere strict legal,traversarea intersecției pe culoarea roșie sub privirile unui echipaj de poliție sau în raza camerelor de supraveghere duce automat la constatarea contravenției. Faptul că semaforul era blocat devine o circumstanță ce poate fi invocată doar în instanță, printr-o plângere contravențională, nu o scutire automată pe loc.

Codul Rutier stabilește la articolul 31 o ordine strictă de prioritate a semnalelor în trafic, pe care conducătorii auto trebuie să o respecte atunci când apare o anomalie:

Semnalele polițistului rutier - au prioritate absolută peste orice semafor sau indicator;

Semnalele luminoase sau sonore ale autovehiculelor de intervenție - Poliție, Ambulanță, Pompieri aflate în misiune;

Semnalizarea temporară - indicatoare pe fond galben pentru lucrări;

Semnalele luminoase ale semaforului;

Indicatoarele rutiere - Cedează trecerea, Oprire, Drum cu prioritate;

Marcajele rutiere;

Regulile de circulație - prioritatea de dreapta.

Confuzia frecventă din trafic: Indicatoarele rutiere montate pe stâlpul semaforului, precum „Drum cu prioritate” sau „Cedează trecerea”, intră în vigoare DOAR atunci când semaforul este stins sau funcționează pe galben intermitent, conform articolului 53, alineatul 2 din Regulament. Cât timp becul roșu este aprins continuu, indicatoarele de pe stâlp sunt anulate de semafor.

Atunci când un conducător auto se află primul la un semafor blocat pe roșu și este evident că sistemul nu mai schimbă culorile, pașii corecți din punct de vedere legal sunt următorii:

Șoferul trebuie să urmărească semafoarele celorlalte direcții și pe cele pentru pietoni. În intersecțiile mari, dotate cu benzi dedicate pentru viraje sau cu senzori în asfalt, semaforul poate rămâne pe roșu 3-4 minute până detectează un vehicul sau până finalizează faza pietonală. Dacă nicio direcție nu primește verde timp de 2-3 minute, semaforul este blocat.

Deși poate părea o măsură excesivă, aceasta reprezintă singura plasă de siguranță legală. Un semafor defect într-o intersecție circulată generează un pericol real de accident. Apelul la 112 este înregistrat cu oră și minut exact și demonstrează buna-credință în eventualitatea unei amenzi emise ulterior pe baza camerelor de supraveghere. Operatorul va dirija un echipaj în zonă și va notifica administratorul drumului.

În cazul vehiculelor dotate cu cameră de bord, înregistrarea timpului petrecut pe loc și a lipsei de reacție a semaforului constituie o probă solidă. În lipsa acesteia, un pasager poate filma cu telefonul mobil timp de 20-30 de secunde semaforul blocat înainte ca mașina să fie pusă în mișcare.

Dacă configurația drumului permite virajul la dreapta pe un semafor intermitent sau intrarea pe o stradă laterală fără depășirea liniei de oprire a semaforului blocat, această variantă elimină orice risc contravențional.

Dacă nu există nicio rută alternativă, intersecția trebuie tratată exact ca în prezența indicatorului „Oprire”, indiferent de semnul montat pe stâlp. Vehiculul trebuie să avanseze extrem de lent, iar șoferul trebuie să se asigure din toate direcțiile, inclusiv pentru pietoni și tramvaie, acordând prioritate tuturor participanților la trafic. În cazul opririi de către un echipaj de poliție imediat după intersecție, dovada apelului la 112 și înregistrarea video justifică manevra.

În multe cazuri, semafoarele considerate defecte sunt de fapt sisteme moderne implementate în marile orașe din România, care funcționează după reguli specifice:

Semafoarele cu buclă inductivă, adică senzori în asfalt: Dacă un vehicul oprește cu 2-3 metri înainte de linia albă de oprire, sistemul nu detectează prezența acestuia și nu comută pe culoarea verde. Același fenomen apare în cazul scuterelor sau motocicletelor care nu sunt poziționate exact peste spirele metalice tăiate în asfalt. Soluția constă în avansarea vehiculului până fix în dreptul liniei albe de oprire.

Semafoarele sincronizate pe „undă verde” pe sensul opus: Pe bulevardele principale, la orele de vârf, ciclurile semafoarelor sunt configurate asimetric de către centrele de management al traficului. Arterele principale pot beneficia de 120 de secunde de culoare verde, în timp ce străzile secundare primesc doar 15 secunde. Ratarea acestui interval scurt obligă coloana de mașini să aștepte încă două minute și jumătate la același semnal roșu.

Legislația rutieră nu permite forțarea culorii roșii nici după zece minute de așteptare, însă nici nu obligă șoferii să rămână blocați pe termen nedeterminat. Documentarea defecțiunii printr-un apel la 112 și o probă video, urmată de o traversare precaută cu acordarea priorității absolute, reprezintă singura conduită corectă în astfel de situații.