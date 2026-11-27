Achitarea tarifului de parcare prin SMS ori achiziționarea online a unei roviniete, urmate de primirea mesajului de confirmare și retragerea sumei din cont, nu garantează întotdeauna evitarea unei sancțiuni. În practică, numeroși conducători auto primesc note de constatare în parbriz sau procese-verbale de contravenție prin poștă din cauza unei simple erori de tastare: două cifre inversate din grabă sau o literă modificată automat de sistemul telefonului.

Deși plata a fost realizată de bună-credință, sistemele informatice de control tratează autovehiculul ca fiind neplătit. Modul în care funcționează aceste mecanisme, precum și căile legale de remediere a situației, sunt reglementate de legislația rutieră, de procedurile Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și de practica instanțelor de judecată din România.

Platformele de plată prin SMS sau aplicațiile mobile (precum TPARK, AmParcat ori sistemele operatorilor municipali, cum este Parking București) nu sunt interconectate în timp real cu baza de date a Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI) pentru a verifica dacă numărul introdus corespunde efectiv autovehiculului respectiv.

Validarea se realizează exclusiv pe format (șablon): În cazul unui număr standard de România, tastarea cifrei 0 în locul literei O la final, de exemplu, B123AB0, determină respingerea automată a mesajului, întrucât nu este respectată structura legală - indicativul județului, grup de cifre și trei litere.

Situațiile în care sistemul acceptă eroarea: Dacă șoferul tastează greșit o literă sau o cifră care păstrează însă un format valid, de exemplu, B 465 XYZ în loc de B 456 XYZ, aplicația încasează suma și emite tichetul electronic pentru numărul respectiv. Aceeași situație se înregistrează în cazul numerelor provizorii, roșii, sau al numerelor străine, unde nu există un șablon fix de caractere și unde confundarea literei O cu cifra 0 ori a literei I cu cifra 1 este procesată fără avertisment.

În timpul verificărilor din teren, camerele de recunoaștere automată a numerelor (OCR) montate pe autospecialele operatorilor de parcare sau ale Poliției Locale citesc plăcuța reală a autoturismului. Întrucât respectivul șir de caractere nu figurează în baza de date a plăților active, sancțiunea se emite automat.

În privința tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale, rovinieta, cadrul normativ este stabilit prin Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 și prin Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 1463/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare.

Spre deosebire de sistemele de parcare, platforma informatică a CNAIR (SIEGMR) operează cu doi identificatori: numărul de înmatriculare și numărul de identificare al vehiculului (seria de șasiu / VIN).

Număr eronat, dar serie de șasiu (VIN) corectă: Camerele fixe ale CNAIR scanează în primă etapă numărul de înmatriculare. Dacă acesta nu apare ca fiind achitat, sistemul generează o alertă de posibilă contravenție. Totuși, conform normelor metodologice CNAIR, în situația în care seria de șasiu a fost introdusă corect la momentul achiziției, plata rămâne asociată vehiculului real, iar în etapa de validare sau la contestare se poate demonstra achitarea tarifului.

Lipsa seriei de șasiu (plata prin SMS) sau erori la ambii identificatori: La achiziționarea rovinietei prin SMS nu se solicită seria de șasiu, ci exclusiv numărul de înmatriculare. O singură literă tastată greșit face ca rovinieta să fie emisă pentru un alt autovehicul.

Potrivit procedurilor publicate de CNAIR, dacă rovinieta a fost cumpărată de la un terminal de plată (stație self-service) și eroarea este observată imediat, utilizatorul are la dispoziție 60 de minute de la momentul emiterii pentru a corecta gratuit numărul de înmatriculare direct pe ecranul terminalului.

Dacă acest interval a expirat ori achiziția s-a efectuat online sau prin SMS, este necesară depunerea unei cereri scrise de corecție a erorii materiale către CNAIR, însoțită de copia certificatului de înmatriculare (talonul) și de dovada plății. Rovinieta devine valabilă pe numărul corect abia după operarea modificării în sistem de către reprezentanții companiei.

Pentru parcările publice cu plată, regulile de utilizare sunt stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale (HCGMB în București sau HCL în celelalte municipii). Majoritatea acestor regulamente includ o prevedere expresă conform căreia introducerea corectă a numărului de înmatriculare revine în sarcina exclusivă a utilizatorului.

Atunci când se emite o notă de constatare sau un proces-verbal de contravenție (în temeiul O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor), jurisprudența instanțelor din România (disponibilă pe Portalul Instanțelor de Judecată - portal.just.ro) evidențiază două direcții distincte de soluționare:

Respingerea plângerii contravenționale (interpretarea formală): Unele instanțe mențin sancțiunea pe motiv că fapta contravențională subzistă din punct de vedere formal. Judecătorii rețin că agentul constatator nu avea obligația și nici mijloacele tehnice necesare pentru a verifica în teren dacă o plată înregistrată pe un alt număr aparține, în realitate, autoturismului controlat.

Anularea procesului-verbal (principiul bunei-credințe și lipsa prejudiciului): În numeroase hotărâri definitive, judecătoriile și tribunalele au anulat amenzile atunci când petentul a demonstrat fără echivoc că:

-taxa de parcare a fost achitată exact pentru intervalul orar și zona în care a fost aplicată sancțiunea;

-diferența dintre numărul plătit și cel real constă într-o evidentă eroare materială de dactilografiere (o literă ori o cifră inversată);

-bugetul local nu a suferit niciun prejudiciu financiar, suma fiind încasată integral.

În situația în care un conducător auto observă că a introdus eronat numărul de înmatriculare, rapiditatea demersurilor administrative poate preveni transformarea unei simple erori într-un litigiu:

Păstrarea dovezii plății. Este esențială salvarea capturii de ecran cu SMS-ul de confirmare, a tranzacției din aplicația de parcare ori păstrarea bonului fiscal, astfel încât să reiasă clar data, ora exactă și numărul introdus eronat.

Notificarea operatorului de parcare înainte de emiterea procesului-verbal. Transmiterea unei sesizări scrise, prin e-mail, către serviciul de relații cu clienții al operatorului local de parcare sau al Poliției Locale, însoțită de dovada plății și de copia certificatului de înmatriculare, duce frecvent la anularea administrativă a notei de constatare, dacă eroarea de tastare este evidentă și sesizarea este făcută în timp util.

Solicitarea rectificării la CNAIR înainte de tranzitarea rețelei rutiere. În cazul rovinietei, cererea de modificare trebuie depusă pe portalul CNAIR sau pe adresa oficială de e-mail a instituției în aceeași zi, pentru a exista un număr de înregistrare anterior momentului în care autovehiculul trece pe sub camerele fixe de control.

Contestarea în instanță a procesului-verbal. Dacă procesul-verbal de contravenție a fost deja emis și comunicat, acesta poate fi atacat cu plângere contravențională la judecătoria în a cărei rază teritorială a fost constatată fapta, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării (potrivit art. 31 din O.G. nr. 2/2001), anexând extrasul de cont, dovada plății și copia talonului.