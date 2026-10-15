Șoferii care conduc vehicule înmatriculate în România pot achita rovinieta inclusiv după efectuarea unei călătorii, începând cu 1 octombrie 2026. Modificarea este prevăzută de Legea nr. 226/2023 și permite plata taxei până la ora 24:00 a zilei următoare celei în care au circulat pe drumurile naționale. Noile prevederi schimbă și sistemul de taxare pentru vehiculele grele.

Rovinieta nu mai trebuie cumpărată obligatoriu înainte de plecarea la drum în cazul vehiculelor înmatriculate în România. Conducătorii auto au acum posibilitatea să achite taxa după deplasare, dacă respectă termenul stabilit de legislație. Până la intrarea în vigoare a noilor reguli, plata trebuia efectuată înainte ca vehiculul să circule pe drumurile pentru care rovinieta este obligatorie.

Potrivit Legii nr. 226/2023, șoferii pot achita rovinieta pentru ziua în care au utilizat rețeaua de drumuri naționale cel târziu până la miezul nopții din ziua următoare. Modificarea se aplică de la 1 octombrie 2026, odată cu intrarea în vigoare a noului sistem de taxare rutieră.

Astfel, achiziționarea rovinietei poate avea loc și după încheierea călătoriei, fără ca șoferii să fie obligați să efectueze plata înainte de deplasare.

Legislația stabilește reguli distincte pentru verificarea vehiculelor înmatriculate în alte state, potrivit avocatnet.ro.

În cazul acestora, autoritățile pot constata încălcarea prevederilor legale și pot aplica sancțiunea pe loc, după identificarea conducătorului auto.

Controlul valabilității rovinietei poate fi realizat prin terminale de interogare utilizate de inspectorii Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, polițiștii rutieri, angajații CNAIR din punctele de control de la frontieră și polițiștii de frontieră.

Noul sistem de taxare păstrează rovinieta pentru vehiculele ușoare, cu masa de până la 3,5 tone.

Costul acesteia este stabilit în funcție de categoria vehiculului, clasa de emisii poluante și perioada pentru care este utilizată rețeaua de drumuri.

Pentru vehiculele grele se aplică sistemul TollRo, care introduce calcularea taxei în funcție de kilometrii parcurși.

Valoarea de plată este determinată prin înmulțirea distanței parcurse cu tariful unitar prevăzut în sistemul TollRo.