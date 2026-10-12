Un camion care trebuie să ajungă la destinație poate primi prin TollRo un traseu cu ocoluri de aproximativ 100 de kilometri sau poate fi îndrumat pe străzi unde circulația vehiculelor grele este interzisă. În alte cazuri, șoferii nu pot cumpăra tichetul de drum din cauza problemelor tehnice ale platformei. Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) reclamă și complicații administrative, inclusiv creșterea numărului de facturi pentru firmele care operează zeci sau sute de camioane.

Sistemul TollRo, prin care vehiculele de transport marfă cu masa de peste 3,5 tone plătesc taxa în funcție de distanță și de tipul drumului, a devenit operațional la începutul lunii octombrie.

Potrivit UNTRR, harta folosită de platformă nu reflectă în toate cazurile situația din teren. Unele drumuri existente nu apar în sistem, iar anumite trasee includ sectoare pe care camioanele nu au voie să circule.

Radu Dinescu, secretarul general al organizației, a dat ca exemplu un drum de aproximativ doi kilometri între Dacia – Piese Auto și Dacia – Fabrică, despre care spune că lipsește din hartă. El a avertizat că șoferii care folosesc astfel de segmente pot risca sancțiuni în cazul unui control.

Aplicația ar indica, de asemenea, trasee prin localități cu restricții pentru vehiculele grele sau ocoluri de circa 100 de kilometri pentru anumite destinații. Aceste deviații pot genera costuri suplimentare pe care clienții nu sunt neapărat dispuși să le acopere.

Un transportator cu garaj și punct de lucru în Colibași a reclamat către UNTRR că nu poate obține tichete pentru deplasările spre Dacia și drumul principal, deși spune că statutul de riveran îi permite accesul cu camioanele.

„Orice plecare de la garaj e direcționată către Făget, Valea Mare, Ștefănești, unde de altfel este și interzis pentru camioane”, a transmis transportatorul.

„Este total necoordonată cu realitățile și restricțiile interne”, a declarat Radu Dinescu despre aplicație.

Problemele nu se limitează la traseele afișate. Vineri dimineață, zeci de șoferi care urmau să tranziteze Valea Oltului nu au putut obține tichetele de drum, deoarece platforma nu funcționa.

Camioanele trebuiau să iasă din parcări înainte de ora 8:00, când urmau să intre în vigoare restricțiile de circulație din zonă. Cum nu au putut pleca la timp, programul livrărilor a fost afectat.

Câteva ore mai târziu, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că echipele tehnice au remediat disfuncționalitățile.

După o întrerupere completă a platformei, în 9 octombrie, CNAIR a precizat că nu va aplica sancțiuni utilizatorilor care nu au putut cumpăra taxa de drum în perioada respectivă.

Pentru transportatori, absența amenzilor nu elimină însă pierderile provocate de întârzieri. UNTRR avertizează că firmele pot suporta penalități contractuale atunci când nu livrează marfa la termen.

Situația este complicată și în cazul cisternelor. După descărcare, acestea trebuie să ajungă într-un interval scurt la o spălătorie specializată. Dacă vehiculul rămâne blocat sau este obligat să schimbe traseul, pot fi afectate atât spălarea, cât și următoarea operațiune de transport.

Potrivit lui Radu Dinescu, platforma poate apărea ca funcțională chiar dacă unii utilizatori nu reușesc să efectueze operațiunile necesare. De exemplu, unii transportatori nu își pot alimenta portofelul electronic, iar cei care nu au cont pot întâmpina dificultăți la crearea acestuia.

„Nu pot alimenta portofelul electronic sau cineva care nu are cont nu-și poate crea unul. Cel care are deja bani încărcați în portofelul electronic poate plăti, cel care nu poate încărca, nu. Sunt tot felul de situații de genul ăsta”, a explicat reprezentantul UNTRR pentru News.ro.

Dinescu a criticat și modul în care sunt comunicate incidentele tehnice, susținând că o platformă poate fi considerată funcțională chiar dacă o parte dintre operațiuni nu sunt disponibile.

UNTRR propune ca foștii distribuitori de roviniete să poată emite și tichete de rută TollRo. Potrivit organizației, această soluție ar crea alternative pentru șoferi atunci când platforma online nu funcționează.

„Pe termen scurt, ar putea să deschidă distribuitorii care dădeau vignete până pe 30 septembrie la aceste vehicule, să le dea măcar tichete de rută”, a declarat Radu Dinescu.

Secretarul general al UNTRR a precizat că există 15 distribuitori, printre care mari lanțuri de benzinării, cu mii de puncte de vânzare, precum și portaluri online. Aceste canale ar putea fi folosite pentru extinderea modalităților de achiziție.

O astfel de variantă ar fi utilă și transportatorilor străini care intră în România. Potrivit lui Dinescu, aceștia pot aștepta între o oră și o oră și jumătate la agențiile CNAIR de la frontieră pentru a cumpăra tichetul de rută.

O altă nemulțumire vizează facturarea. Înainte de introducerea TollRo, transportatorii puteau centraliza taxele de drum într-o singură factură pentru o perioadă de 15 zile, cu un termen de plată de încă 15 zile.

În noul sistem, numărul documentelor poate crește considerabil. Radu Dinescu a exemplificat situația unei firme cu 150 de camioane, care ar putea primi aproximativ 700 de facturi în 15 zile.

„La o firmă cu 150 de camioane, acum în 15 zile îmi dă 700 de facturi, de exemplu, deși, în mod normal, firma ar trebui să plătească și să primească o singură factură cu toată activitatea camioanelor pentru 15 zile. Să bage cineva atâtea facturi în contabilitate, nu-i ușor”, a mai declarat secretarul general al UNTRR.