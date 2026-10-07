Introducerea taxei de drum ar putea duce la majorarea cu aproximativ 10%-25% a prețurilor pentru transportul pe rutele naționale, potrivit președintelui Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR), Daniel Niculescu. Transportatorii spun că suportă deja o parte din scumpirea motorinei și reclamă problemele tehnice ale sistemului TollRo.

Potrivit acestuia, prețul motorinei a crescut cu peste 40% de la începutul anului până în prezent, ceea ce a avut un impact estimat la 12%-16% asupra costurilor de transport.

Daniel Niculescu a mai spus că transportatorii nu au reușit să transfere integral către clienți creșterea costurilor generate de prețul combustibilului.

„Partenerii şi clienţii noştri nu au reuşit să ne acopere integral această creştere. Majorările acceptate au fost de aproximativ 9%. Prin urmare, noi continuăm să suportăm diferenţe de 3-7% generate numai de creşterea preţului motorinei. Facem acest lucru din cauza presiunii concurenţiale şi încercăm să rezistăm, să nu ajungem în faliment”, a declarat reprezentantul UNTRR.

În acest context, introducerea taxei de drum reprezintă, potrivit transportatorilor, o nouă creștere a costurilor pentru firmele care operează pe drumurile naționale.

„Acum a venit al doilea şoc: taxa de drum. Pe transportul naţional, această taxă poate însemna o creştere a preţului transportului cu aproximativ 10-25%. Noi încă nu ştim exact ce vom putea transfera către clienţi. Am făcut calcule preliminare şi le-am transmis, dar în acest moment transportatorii suportă taxa. Probabil că în următoarele două luni tot noi o vom suporta şi nu ştim cât vom reuşi să recuperăm”, a spus Daniel Niculescu.

El a precizat că, după experiența avută în cazul majorării prețului motorinei, transportatorii estimează că nici costurile generate de taxa de drum nu vor putea fi transferate integral către clienți.

Pe lângă impactul financiar al taxei, firmele de transport reclamă și probleme legate de funcționarea sistemului TollRo.

Daniel Niculescu a afirmat că transportatorii pot ajunge să fie sancționați atunci când aplicația nu funcționează corespunzător sau când apar probleme în stabilirea traseului parcurs.

„Ulterior, furnizorul a avut o anumită reactivitate şi sistemul a devenit mai funcţional, dar în continuare are foarte multe disfuncţionalităţi care ne pot duce la amenzi de 2.000 de lei şi la sancţiuni repetate”, a declarat acesta.

Potrivit reprezentantului UNTRR, firmele întâmpină dificultăți și din cauza cerințelor tehnice ale aplicației, inclusiv în situațiile în care șoferii folosesc telefoane mobile cu versiuni mai vechi ale sistemului de operare Android.

„Ne-am trezit însă că, dacă telefonul are o versiune mai veche de Android, aplicaţia nu funcţionează. Am comandat aproximativ 200 de telefoane. Până acum am primit doar 30-40 şi încă mai căutăm dispozitive pentru că nu se găsesc suficient de repede. La nivelul unei singure firme, asta înseamnă aproximativ 40.000 de euro doar pentru telefoane”, a spus Daniel Niculescu.

La aceste cheltuieli se adaugă, potrivit UNTRR, costurile pentru traficul de date și pentru monitorizarea permanentă a funcționării aplicației.

Reprezentantul transportatorilor a precizat că firmele nu solicită eliminarea taxei de drum, ci evitarea sancțiunilor în situațiile în care plata nu poate fi realizată din cauza unor probleme tehnice.

„De aceea cerem un singur lucru şi vreau să subliniez foarte clar: nu cerem să nu plătim taxa. Cerem să nu fim amendaţi pentru lucruri care nu funcţionează şi pe care, ulterior, ne va fi extrem de greu să demonstrăm că nu au funcţionat”, a declarat Daniel Niculescu.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat marți seara că problemele tehnice ale platformei TollRo constatate la 1 octombrie au fost remediate.

Potrivit CNAIR, platforma funcționează în parametri normali, însă compania avertizează că pot apărea în continuare incidente tehnice sporadice.

În astfel de situații, șoferii nu vor fi sancționați dacă se poate demonstra că au încercat să efectueze plata, dar nu au reușit din cauza unei probleme tehnice a sistemului.