O nouă modalitate de achiziție pentru rovinieta. Ce trebuie să știe șoferii

Rovinieta poate fi achiziționată din nou la terminalele POS PayPoint începând cu 1 octombrie 2026. Șoferii care folosesc această variantă au la dispoziție și două servicii opționale, care pot fi activate în cadrul aceleiași achiziții: asistență rutieră pe teritoriul României și notificare prin SMS înainte de expirarea rovinietei.

Serviciul revine astfel în magazinele partenere PayPoint, unde clienții pot cumpăra rovinieta și pot opta, în același timp, pentru soluții suplimentare destinate situațiilor în care apar probleme tehnice la mașină sau pentru urmărirea termenului de valabilitate.

Reluarea serviciului completează oferta disponibilă în aceste locații atât pentru persoanele care folosesc terminalele pentru diferite plăți, cât și pentru comercianții care pun aceste servicii la dispoziția clienților.

Primul serviciu opțional este abonamentul de asistență rutieră, care are o valabilitate de 12 luni. Costul este de 29 de lei pentru întreaga perioadă, iar serviciul poate fi folosit numai pe teritoriul României și exclusiv pentru autoturisme.

Taxiurile și vehiculele cu masa mai mare de 3,5 tone nu sunt acoperite. În cazul în care autoturismul rămâne imobilizat, abonamentul include depanarea sau repararea acestuia la locul evenimentului, prin intervenția celei mai apropiate echipe disponibile din rețea.

Serviciul acoperă și tractarea autovehiculului, în limita a 200 de kilometri parcurși de echipajul de tractare pentru fiecare eveniment. Asistența rutieră este furnizată de NOVA RIA24, în parteneriat cu Scala.

Al doilea serviciu opțional este SMS Alert, prin care șoferii pot primi o notificare pe telefon înainte ca rovinieta să expire.

Pentru activarea serviciului, clientul trebuie să comunice, în momentul achiziției, numărul de telefon la care dorește să primească mesajul.

Costul este de 0,69 euro, cu TVA inclus, iar plata se face o singură dată.

Conversia sumei din euro în lei este realizată automat de terminal în momentul tranzacției, la cursul comunicat de Scala.

Odată cu reintroducerea rovinietei, clienții pot reveni la punctele PayPoint pe care le foloseau anterior pentru acest tip de achiziție.

Tot în aceeași locație pot fi accesate și cele două servicii opționale, fără a fi nevoie de o tranzacție separată în alt punct. Pentru magazinele partenere, revenirea acestor servicii poate aduce un număr mai mare de vizite și de tranzacții, prin extinderea ofertei disponibile pentru șoferi.