Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat o lege menită să corecteze o situaţie considerată inechitabilă în aplicarea regimului TVA. Actul normativ îi vizează pe contribuabilii cărora le-a fost anulat codul de TVA, iar ulterior au primit decizii de impunere prin care li s-a stabilit retroactiv plata unor sume reprezentând TVA, plus dobânzi şi penalităţi, deşi nu au trecut TVA separat pe facturi şi nu au încasat această taxă de la clienţi. Potrivit şefului statului, măsura urmăreşte un tratament fiscal mai echitabil şi mai previzibil, fără să elimine obligaţia de plată în situaţiile în care TVA a fost trecută pe facturi sau încasată efectiv de la beneficiari.

ANAF are la dispoziţie 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii pentru a aproba procedura de aplicare. În astfel de situaţii, unele persoane şi companii s-au trezit ulterior cu obligaţii de plată stabilite retroactiv de administraţia fiscală, la care s-au adăugat dobânzi şi penalităţi.

„Am promulgat o lege importantă care corectează o inechitate produsă în aplicarea regimului TVA şi vine în sprijinul contribuabililor afectaţi. Prima situaţie pe care legea o îndreaptă este cea a contribuabililor cărora le-a fost anulat codul de TVA şi care, deşi nu au facturat distinct şi nu au colectat TVA de la clienţi, s-au confruntat ulterior cu stabilirea retroactivă, prin decizii de impunere, a unor obligaţii de TVA, la care s-au adăugat dobânzi şi penalităţi”, a scris Nicuşor Dan pe X.

Pentru unele întreprinderi, obligațiile acumulate pentru perioade fiscale anterioare au reprezentat o presiune financiară semnificativă. Aceste datorii au putut afecta direct activitatea firmelor și resursele disponibile pentru funcționarea sau dezvoltarea acestora.

Noua lege prevede anularea obligațiilor fiscale principale și a accesoriilor aferente, însă numai în situațiile menționate în mod expres de actul normativ.

Măsura se aplică atât obligațiilor deja stabilite prin decizii de impunere, cât și cazurilor în care decizia fiscală a fost emisă, dar nu a ajuns încă la contribuabil. Sunt vizate și situațiile în care administrația fiscală nu a emis încă decizia pentru perioadele fiscale acoperite de lege.

Prevederile nu reprezintă o anulare generală a tuturor obligațiilor privind TVA. Contribuabilii care au înscris distinct taxa în facturi sau în documente echivalente ori au încasat TVA de la beneficiari rămân obligați să achite sumele respective.

„Legea nu se aplică operaţiunilor pentru care contribuabilul a înscris distinct TVA în facturi sau în documente echivalente ori a colectat, integral sau parţial, taxa de la beneficiari. Acolo unde TVA a fost facturată distinct sau efectiv colectată de la clienţi, obligaţia fiscală rămâne. Anularea obligaţiilor vizate de lege se face din oficiu de către administraţia fiscală. Contribuabilii care au achitat sumele stabilite prin deciziile de impunere care intră sub incidenţa legii le vor putea solicita înapoi. Astfel, măsura produce efecte şi pentru cei care au executat deja obligaţiile stabilite de administraţia fiscală, evitând ca aceştia să fie dezavantajaţi faţă de contribuabilii ale căror obligaţii nu au fost încă stinse”, explică preşedintele.

Prin urmare, administrația fiscală va trebui să aplice din oficiu anularea obligațiilor care intră sub incidența noilor prevederi. Persoanele și firmele care au achitat deja sumele respective vor putea solicita restituirea acestora.

Noua reglementare urmărește să trateze în mod similar contribuabilii aflați în situații comparabile, indiferent dacă obligațiile fiscale au fost deja achitate sau se află încă în evidența administrației fiscale.

Cei care au plătit sumele stabilite prin decizii de impunere vizate de lege nu vor rămâne în situația de a suporta obligații care sunt ulterior anulate pentru alte persoane aflate în aceeași categorie. Restituirea sumelor achitate va putea fi solicitată potrivit procedurii stabilite de autoritățile fiscale.

Nicuşor Dan susține că măsura poate reduce presiunea financiară asupra unor întreprinderi și poate permite păstrarea unor resurse în activitatea economică.

În următoarele 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii, Agenția Națională de Administrare Fiscală trebuie să aprobe procedura prin care vor fi aplicate noile prevederi.

„Este o măsură care urmăreşte un tratament fiscal mai echitabil şi mai predictibil, fără a exonera de la plată TVA care a fost efectiv facturată distinct sau colectată de la beneficiari. ANAF are la dispoziţie 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii pentru aprobarea procedurii de aplicare. Un sistem fiscal echitabil presupune atât respectarea obligaţiilor de către contribuabili, cât şi capacitatea statului de a corecta situaţiile în care aplicarea regulilor fiscale produce efecte disproporţionate”, mai afirmă preşedintele.