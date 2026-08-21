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TVA mai mare la gaze și electricitate, peste anumite limite. Cine va fi afectat

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TVA mai mare la gaze și electricitate, peste anumite limite. Cine va fi afectatEnergie/gaze. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Consumatorii care depășesc anumite niveluri de consum pentru gaze naturale și energie electrică ar putea ajunge să plătească un TVA mai ridicat, potrivit unei măsuri prezentate de ministrul Energiei, Dorin Junghietu.

TVA crescut la gaze și electricitate

Modificarea ar urma să fie aplicată diferențiat, astfel încât gospodăriile care se mențin în zona consumului obișnuit să fie afectate într-o măsură mai redusă.

Ministrul a explicat că printre pragurile luate în calcul se află un consum lunar de peste 150 de metri cubi de gaze naturale și unul care depășește 100 kWh de energie electrică. Măsura este analizată în contextul modificărilor fiscale care vizează sectorul energetic.

Potrivit estimărilor prezentate de oficial, consumul unei gospodării se situează, în medie, între 100 și 150 de metri cubi de gaze pe lună. În cazul energiei electrice, consumul mediu indicat de ministru este de aproximativ 140 kWh lunar.

Impactul noii măsuri, în funcție de consum

În aceste condiții, impactul noii măsuri ar putea fi diferit de la o gospodărie la alta, în funcție de cantitatea de energie și gaze utilizată. Junghietu susține că pentru o mare parte dintre consumatorii casnici efectul financiar ar urma să fie mai redus, în condițiile în care aceștia se află în apropierea limitelor avute în vedere.

Ministrul Energiei a argumentat necesitatea modificării prin faptul că Republica Moldova ar avea o situație particulară în raport cu celelalte state europene în ceea ce privește aplicarea TVA la resursele energetice.

Dorin Junghietu

Dorin Junghietu / Sursa foto: Ministerul Energiei

„Suntem singura țară din Europa în care TVA nu este inclusă în resursele energetice, cu excepția celor 8% care sunt acum incluse în tariful la gaz”, a declarat Dorin Junghietu.

Impact limitat al creșterii TVA, promit oficialii

Oficialul a admis însă că eventualele modificări fiscale vin într-un moment dificil pentru populație. Prețul gazelor reprezintă deja o presiune asupra bugetelor gospodăriilor, iar autoritățile analizează în paralel o ajustare a tarifelor.

Conform explicațiilor ministrului, majorarea aflată în discuție ar putea ajunge la aproximativ 40%, ceea ce ar însemna un nivel aproape dublu față de perioada anterioară.

În acest context, autoritățile susțin că impactul TVA-ului suplimentar ar trebui să fie limitat pentru consumatorii care se mențin în limitele de consum stabilite.

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