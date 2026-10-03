O carte pentru copii, scrisă de Meghan Markle și care ar conține un mesaj personal adresat prințesei Eugenie și soțului ei, Jack Brooksbank, a fost scoasă la vânzare pe eBay pentru aproape 20.000 de lire sterline. Exemplarul ar fi fost oferit de ducesa de Sussex în 2021 și include o dedicație scrisă de mână, însă autenticitatea semnăturii nu a fost confirmată, potrivit Express.

Cartea, intitulată „The Bench”, a fost publicată în 2021 și prezintă, din perspectiva unei mame, legătura specială dintre un tată și fiul său. Povestea ar fi fost inspirată de experiența personală a lui Meghan Markle, care și-a urmărit soțul, prințul Harry, în relația cu fiul lor, Archie.

Volumul a fost cumpărat de părinți din întreaga lume, iar Meghan ar fi oferit și exemplare cu autograf unor prieteni și membri ai familiei.

Potrivit anunțului publicat pe eBay, exemplarul scos la vânzare ar fi fost oferit de Meghan Markle prințesei Eugenie și soțului acesteia, Jack Brooksbank, în 2021. Cartea conține o dedicație care pare să fie scrisă de mână, cu un stil caligrafic asemănător celui folosit de ducesa de Sussex în alte ocazii.

Mesajul ar face referire la relația dintre un tată și fiul său, dar și la locuința în care Meghan și Harry au trăit după nunta lor.

„2021. Dragă Eug și Jack, sărbătorind legătura specială dintre tată și fiu.

Am scris această poezie la Frogmore – sper ca și tu, Eug, să ai parte de aceeași iubire alături de băieții tăi. Cu toată dragostea, Meghan.”

Autenticitatea dedicației nu a fost confirmată, iar până în prezent nu există dovezi publice care să ateste că volumul a ajuns într-adevăr în posesia prințesei Eugenie.

Mesajul face trimitere la Frogmore Cottage, reședința în care Meghan Markle și prințul Harry au locuit după căsătoria lor. După ce cuplul s-a mutat în Statele Unite, în 2020, locuința ar fi fost folosită de prințesa Eugenie și soțul său, Jack Brooksbank.

Anul 2021 are, de asemenea, o semnificație pentru familia acestora. Prințesa Eugenie și Jack Brooksbank au devenit părinții primului lor copil, August, în februarie 2021.

Aceste detalii au alimentat speculațiile potrivit cărora dedicația ar fi fost scrisă de Meghan pentru cei doi, cu ocazia nașterii fiului lor.

Vânzătorul susține că volumul prezintă câteva zgârieturi și urme de uzură, semn că ar fi fost citit în repetate rânduri de fostul proprietar. Prețul solicitat se apropie de 20.000 de lire sterline.

Anunțul a atras atenția utilizatorilor rețelei X, unde au apărut numeroase comentarii privind autenticitatea semnăturii și a mesajului atribuit ducesei de Sussex.

„Cum poate fi real așa ceva?!”, a scris un utilizator.

O altă persoană și-a exprimat îndoielile cu privire la scrisul de mână: „Prea perfect ca să fie real. Literele sunt prea identice de la un cuvânt la altul, au aceeași formă, aceeași înclinare și aceleași răsuciri. Cred că este generat pe calculator pentru a imita scrisul ei de mână.”

Un alt comentariu a pus sub semnul întrebării proveniența cărții: „Ar putea fi un fals în totalitate. Cum ar putea cineva să știe?”

Un alt utilizator a comentat ironic: „Hilar!!!”

Până în prezent, nu a fost confirmat dacă semnătura și dedicația din carte îi aparțin într-adevăr lui Meghan Markle sau dacă exemplarul a fost primit de prințesa Eugenie, așa cum susține anunțul de pe eBay, arată sursa.