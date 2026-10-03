În weekendul 3–4 octombrie 2026, Dorohoi și Bucecea vor deveni puncte de întâlnire între sportul de performanță, copii, familii și comunitate, prin două evenimente construite în jurul aceleiași misiuni: să aducă sportul mai aproape de copii și să transforme mișcarea într-o experiență accesibilă, atractivă și memorabilă.

Pe 3 octombrie, la Dorohoi, va avea loc Crosul Simona Geanina Radiș, iar pe 4 octombrie, la Bucecea, copiii și familiile sunt invitați la Festivalul Sportului, organizat sub sloganul „SPORTUL SE JOACĂ”. Proiectul este organizat la inițiativa multiplei campioane olimpice Elisabeta Lipă și aduce împreună sportivi de performanță, copii, tineri, părinți, instituții publice, mediul educațional, autorități locale, voluntari și parteneri.

Sportul înseamnă mai mult decât performanță și medalii. Înseamnă sănătate, educație, disciplină, respect, perseverență, încredere, fair-play și spirit de echipă. Acestea sunt valorile pe care cele două evenimente își propun să le ducă mai aproape de noua generație.

CROSUL SIMONA GEANINA RADIȘ

Prima zi a proiectului va fi dedicată alergării, mișcării, incluziunii și educației.

Startul și sosirea Crosului Simona Geanina Radiș vor fi amplasate pe Esplanada din fața Primăriei Municipiului Dorohoi. Deschiderea oficială este programată la ora 09:30, iar primul start va fi dat la ora 10:00, pentru copiii din categoria 6–8 ani.

Traseul este conceput sub forma unui circuit urban în centrul municipiului și va parcurge străzile Alexandru Ioan Cuza – Poștei – Grigore Ghica – 1 Decembrie. Toate cursele se vor încheia în fața Primăriei, în zona special amenajată pentru sosire și festivitatea de premiere.

Categorii de participare - 6–8 ani – 400 m - 9–11 ani – 600 m - 12–14 ani – 800 m - 15–16 ani – 1.000 m - 17–19 ani – 1.500 m

Crosul Simona Geanina Radiș nu va însemna doar alergare. În cadrul evenimentului va exista o zonă specială dedicată Poliției Rutiere și educației pentru siguranță în trafic.

Polițiștii vor fi prezenți cu un stand dedicat și o autospecială/autoutilitară, iar copiii vor putea participa la o activitate interactivă de educație rutieră. Cei mici vor putea afla informații despre traversarea în siguranță, comportamentul corect al pietonilor, semnificația indicatoarelor și regulilor rutiere, precum și despre deplasarea responsabilă cu bicicleta sau trotineta.

Pentru siguranța participanților, traficul rutier va fi restricționat pe traseul Crosului în intervalul 09:30–12:30, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului Rutier al Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani. Peste 50 de voluntari vor fi implicați în organizarea și securizarea traseului, iar în zona Start/Sosire va fi prezentă permanent o ambulanță.

4 octombrie 2026 | BUCECEA

FESTIVALUL SPORTULUI – „SPORTUL SE JOACĂ”

A doua zi, evenimentul continuă la Bucecea, cu sprijinul Primăriei Orașului Bucecea, într-un format dedicat descoperirii și experimentării sportului.

Dacă la Dorohoi alergăm, la Bucecea descoperim și experimentăm sportul.

Festivalul Sportului va transforma spațiul evenimentului într-un mare teren de joacă și descoperire. Copiii nu vor veni doar să privească. Vor intra pe teren. Vor încerca. Vor experimenta. Se vor juca.

Conceptul Festivalului pornește de la ideea că una dintre cele mai bune modalități prin care un copil poate descoperi un sport este să aibă posibilitatea să îl practice.

9 ateliere sportive. 9 experiențe pentru copii.

De la pase, dribling și aruncări la poartă sau la coș, până la badminton, exerciții introductive de box și karate, rugby, haltere sau mișcarea specifică canotajului, inclusiv activități pe ergometru, fiecare atelier va fi conceput pentru a le oferi copiilor contact direct cu sportul.

Pașaportul Sportiv

JOACĂ. DESCOPERĂ. COLECȚIONEAZĂ. CÂȘTIGĂ.

Una dintre activările centrale ale Festivalului va fi Pașaportul Sportiv. La intrare, fiecare copil va primi propriul pașaport, care va cuprinde cele nouă discipline. După participarea la fiecare atelier, copilul va primi o ștampilă.

1 ATELIER = 1 EXPERIENȚĂ = 1 ȘTAMPILĂ

După parcurgerea tuturor celor 9 ateliere și strângerea celor 9 ștampile, copilul se va prezenta cu Pașaportul Sportiv complet în zona special amenajată și va primi un premiu pentru participare și finalizarea întregului circuit sportiv.

9 SPORTURI. 9 ȘTAMPILE. UN PAȘAPORT COMPLET. UN PREMIU.

Prin acest sistem nu este premiată doar performanța, ci mai ales curiozitatea, participarea și dorința de a încerca. Un copil care vine pentru baschet poate descoperi canotajul. Un copil care practică karate poate încerca pentru prima dată rugbyul. Iar un copil care încă nu practică niciun sport poate pleca de la Festival după ce a experimentat nouă discipline și, poate, după ce a descoperit sportul pe care va dori să îl practice mai departe.

„SPORTUL SE JOACĂ”

Campionii, aproape de copii

Unul dintre elementele definitorii ale proiectului este întâlnirea directă dintre sportivii de performanță și noua generație. Printre sportivii invitați se numără Simona Geanina Radiș, Ionela Cozmiuc, Marius Cozmiuc, Magdalena Rusu, Ancuța Bodnar, Andrada Moroșanu și Iulia Bălăucă.

Copiii vor putea interacționa cu sportivii, vor putea afla mai multe despre viața și pregătirea unui sportiv de performanță și vor putea participa la momente dedicate fotografiilor și autografelor.

Proiectul își propune ca marii sportivi să nu fie doar invitați ai evenimentelor, ci să fie aproape de copii.

Pentru că înaintea fiecărui campion a existat un copil care a încercat pentru prima dată un sport.

Un proiect inițiat de Elisabeta Lipă

Cele două evenimente sunt organizate la inițiativa Elisabetei Lipă, multiplă campioană olimpică și una dintre personalitățile importante ale sportului românesc.

Prin acest proiect, experiența marilor sportivi este adusă mai aproape de copii și de comunitate, iar valorile performanței sunt transformate într-un mesaj pentru noua generație. Roxana Ciuhulescu va fi prezentatorul oficial al celor două evenimente și va asigura, pe parcursul celor două zile, legătura dintre momentele sportive, campionii invitați, copii, parteneri și public.

Prin Crosul Simona Geanina Radiș și Festivalul Sportului, organizatorii își propun promovarea sportului de masă și a mișcării, încurajarea copiilor și tinerilor să practice o activitate sportivă, promovarea unui stil de viață sănătos și facilitarea accesului copiilor la mai multe discipline sportive.

Proiectul urmărește, în același timp, apropierea copiilor de sportivi și de modele autentice de performanță, promovarea incluziunii și transmiterea valorilor fundamentale ale sportului: disciplină, respect, fair-play, perseverență și spirit de echipă.