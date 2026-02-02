Prețul gazelor ar putea scădea. ANRE propune 14,42 lei/m³ cu TVA, sub nivelul solicitat de Energocom

Republica Moldova. Tariful la gazele naturale achitat de consumatorii finali din Republica Moldova ar putea înregistra o scădere semnificativă față de nivelul solicitat anterior de furnizorul Energocom. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat, la data de 2 februarie, proiectul unei hotărâri care prevede ajustarea tarifelor, documentul fiind, în prezent, supus consultărilor publice.

Potrivit calculelor prezentate de autoritatea de reglementare, ANRE propune stabilirea unui tarif de 13,35 lei pentru un metru cub de gaze naturale fără TVA. Cu aplicarea cotei reduse de TVA de 8%, prețul final ar urma să ajungă la aproximativ 14,42 lei pentru un metru cub de gaze livrat consumatorilor casnici.

Valoarea propusă de ANRE este mai mică decât tariful solicitat anterior de compania Energocom, care înaintase o cerere pentru stabilirea unui preț de 14,2 lei fără TVA, echivalentul a aproximativ 15,3 lei pentru un metru cub de gaze cu TVA inclus.

Diferența dintre cele două calcule ar putea avea un impact direct asupra facturilor achitate de populație, în cazul în care proiectul ANRE va fi aprobat în forma actuală. Totuși, instituția subliniază că documentul publicat nu reprezintă încă o decizie definitivă, ci face parte din etapa obligatorie de consultare publică.

„Proiectul urmează să fie supus consultării, iar ulterior va fi examinat și aprobat de Consiliul de administrație al ANRE, în conformitate cu procedurile legale aplicabile”, precizează autoritatea de reglementare.

ANRE menționează că analiza solicitării Energocom este realizată în regim accelerat, ținând cont de particularitățile obligației de serviciu public asumate de companie începând cu luna septembrie 2025. Chiar și în aceste condiții, instituția susține că procesul de stabilire a tarifelor respectă principiile transparenței decizionale și cadrul normativ în vigoare.

Autoritatea încurajează consumatorii, experții din domeniul energetic, dar și alte părți interesate să participe activ la procesul de consultare publică. Aceștia sunt invitați să transmită opinii, recomandări sau obiecții argumentate, însoțite de calcule justificative, care ar putea influența forma finală a hotărârii.

În prezent, consumatorii casnici achită un tarif de 16,74 lei pentru un metru cub de gaze naturale, cu TVA inclus. Acest preț a fost stabilit după majorarea aplicată în decembrie 2024, când tariful a crescut cu aproximativ 27%.

În eventualitatea aprobării noilor tarife propuse de ANRE, consumatorii ar putea beneficia de o reducere considerabilă a costurilor pentru gazele naturale. Totuși, autoritățile precizează că noile prețuri nu pot fi aplicate retroactiv și vor intra în vigoare doar după adoptarea oficială a hotărârii și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.