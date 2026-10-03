Primarul Ioan Bohăncanu din Beba Veche a murit în 2 octombrie 2026. Era un vechi membru PSD. La 65 ani de viață, el a condus cea mai vestică localitate din România ca Primar de peste 26 ani. Concret, era la al șaptelea mandat, reales în 2024.În biografia lui, există și un moment istoric cunoscut relativ puțin. În noiembrie 1989, Nadia Comăneci a trecut ilegal granița în Ungaria, chiar pe un teren care-i aparține. Faptul a fost confirmat acum peste un deceniu chiar de către Primarul Bohăncanu, într-un interviu pentru „Adevărul”, din 27 iulie 2015. Evenimemtul Istoric a dedicat un amplu dosar fugii Nadiei în Numărul 96 din februarie-martie 2026.

Primarul Ioan Bohăncanu avea o bogată experiență politică. Avea, evident, o popularitate mare, deoarece la momentul decesului era edil ales pentru a șaptea oară. Se născuse la 23 iunie 1961. Popularitatea și vechimea lui în funcții nu l-au scutit de neplăceri. Ioan Bohăncanu a fost adus cu mandat la DNA în decembrie 2014, în dosarul de corupție al baronului PSD de Timiș Titu Bojin, alături de alți 16 primari.

Reprezentanții Organizației PSD Timiș au declarat referitor la dispariția Primarului de la Beba Veche:

„Ioan Bohăncanu a fost un om cu o credință stăruitoare, un primar vrednic și un suflet cald, iubit de comunitatea pe care a slujit-o cu dăruire și smerenie. Dedicarea sa față de oameni, ghidată mereu de valori morale profunde și de dragostea față de semeni, va rămâne un exemplu pentru noi toți. Plecarea sa dintre noi lasă un gol imens în inimile celor care l-au cunoscut și în rândul echipei social-democrate din județul Timiș. Suntem alături de familia îndoliată în aceste momente grele și ne rugăm ca bunul Dumnezeu să le dăruiască mângâiere și putere”.

Primarul Ioan Bohăncanu mai rămâne în istorie, în mod indirect printr-un fapt petrecut în noaptea de 27/28 noiembrie 1989. Celebra Nadia Comăneci pornea alături de un grup restrâns, din Sâmnicolau Mare spre granița cu Ungaria. A traversat fâșia de graniță ghidată de Gheorghe Talpoș. Alături de ea și de călăuză, mai erau 6 persoane.

Terenul pe care grupul a părăsit România lui Ceaușescu era deținut de către Ioan Bohăncanu. În 1989, acesta era șef de fermă la IAS . Primarul declara el însuși în 27 iulie 2015, acest fapt;

„Pot să vă spun cu precizie că acesta a fost locul pe unde a trecut Nadia. Mi-a confirmat un comisar-şef de grăniceri, care era prin zonă atunci. Au venit pe drumul petrolier de piatră. De pe şosea, în mod sigur, au mers pe jos. Cam cinci ore se face, dacă ţinem cont că mergeau noaptea, foarte încet, să nu fie auziţi”.

Înainte să fugă Nadia, operațiune de care Primarul Bohăncanu nu a știut, el însuși a fost „testat” de Securitate. O mărturisea acum peste un deceniu:

„În noiembrie 1989, Ion Bohan-canu era şef de fermă la IAS şi cunoştea foarte bine zona de graniţă. „Noi cunoşteam foarte bine tot ce se întâmpla în zonă. Foarte mulţi încercau să treacă graniţa pe acolo. Unii reuşeau să fugă. Unii erau bine dotaţi, alţii mai puţin. Unii aveau călăuze şi mergeau la sigur. Dar o bună parte din ei erau prinşi. Când arestau pe câte unul, a doua zi veneau ofiţerii la noi la fermă să ne interogheze. Eram foarte suspecţi. Mi-au şi făcut o înscenare, să vadă dacă pic în capcană. L-au prins pe un fost coleg, care încerca să fugă pe la Nădlac, iar apoi l-au trimis la mine, să vadă dacă îl voi ajuta. I-am spus că nu se poate trece pe aici, să încerce în altă parte”.

Așadar, a plecat din această lume încă o persoană care, indirect, a făcut parte din istoria celei mai spectaculoase și celei mai populare „evadări” din România lui Ceaușescu: fuga în Ungaria a „Stelei de la Montreal”, gimnasta Nadia Comăneci.