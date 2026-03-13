„Zeița” de la Montreal si alegerea libertății - Un dosar complet marca Evenimentul Istoric Nr.96 Februarie 2026

Nadia Comăneci stabilea un record în gimnastica olimpică în 1976, acum o jumătate de secol, la Jocurile Olimpice de la Montreal. A fost o performanță pe care sistemul comunist o va valorifica propagandistic, masiv. Asta, până când „Zeița de la Montreal” a decis să aleagă libertatatea.

Nadia Comăneci s-a născut la Onești, acolo luând contactul cu gimnastica. Va fi selectată ulterior la Deva, la lotul național și va începe să performeze. Nu este nimic întâmplător că ea a fost prima opțiune pentru a fi trimisă la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976, când Nadia Comăneci avea 14 ani și jumătate.

O glumă celebră spunea că Nicolae Ceaușescu a trăit în Epoca Nadiei Comăneci. Cele 7 note de 10 de la Montreal au fost văzute de presa internațională drept succesul ei și nu al regimului. De aceea, Ceaușescu până la retragerea sa în 1984, i-a monitorizat mișcările. Securitatea se temea că ea va fugi din România. Invitată special la JO Los Angeles 1984, ca oaspete de onoare, Nadia a fost atent supravegheată de o delegtă oficială despre care se știa că era omul Securității. Ceaușescu s-a ales atunci cu o mare decorație olimpică, faimoasele „Cercuri Olimpice de Platină” (Ordinul Olimpic).

Nadia l-a cunoscut pe cetățeanul american de origine română Constantin Panait în 1987. Timp de 2 ani a analizat dorința de a fugi din țară pentru că fusese total marginalizată și banii câștigați ca antrenoare erau insuficienți pentru un trai decent. În plus, la 11 ani după ce fusese cea mai filmată sportivă a unei olimpiade, în România era complet ignorată. Va părăsi ilegal România la finalul lui noiembrie 1989, iar presa internațională îi va acorda spații ample. Fuga ei a coincis cu pregătirea Summitului din Malta (2-3 decembrie 1989), Nadia aterizând la New York (după ce trecuse ilegal în Ungaria și Austria și primise acte americane, găsindu-i-se și un loc într-un avion cu destinația New York) pe 1 decembrie 1989.

