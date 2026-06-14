În sezonul cald, gătitul și depozitarea preparatelor devin adevărate provocări pentru majoritatea gospodinelor. Păstrarea corectă a alimentelor este esențială atât pentru siguranța celor din familie, cât și pentru reducerea risipei alimentare, iar modul în care sunt depozitate influențează direct cât timp își păstrează prospețimea, gustul și valoarea nutritivă. Fiecare produs are particularități diferite, de la temperatură și umiditate, până la modul de ambalare și contactul cu aerul, motiv pentru care nu există o regulă unică valabilă pentru toate tipurile se alimente.

Carnea crudă trebuie păstrată întotdeauna la frigider, la o temperatură constantă de sub 4°C, deoarece variațiile de temperatură accelerează dezvoltarea bacteriilor și scurtează semnificativ durata de păstrare.

Este recomandat să fie ținută în recipiente închise ermetic sau ambalată corect, astfel încât să nu intre în contact cu alte alimente și să nu contamineze frigiderul. Pentru perioade mai lungi, congelarea rămâne cea mai sigură metodă, însă este important ca decongelarea să se facă lent, de preferat în frigider, și nu la temperatura camerei.

Ouăle se păstrează cel mai bine în frigider, unde temperatura constantă le menține proaspete pentru mai mult timp, iar ambalajul original este util deoarece protejează coaja și reduce riscul de absorbție a mirosurilor din frigider.

Spălarea ouălor înainte de depozitare nu este recomandată, deoarece îndepărtează stratul natural protector de la suprafața cojii, ceea ce le poate scurta durata de viață.

Laptele trebuie păstrat permanent la rece, iar după deschidere este important să fie folosit într-un interval scurt, deoarece contactul repetat cu aerul și variațiile de temperatură îi pot accelera alterarea.

De fiecare dată, recipientul trebuie închis bine, iar produsul nu trebuie lăsat la temperatura camerei, nici măcar pentru perioade scurte, deoarece acest lucru îi afectează rapid calitatea.

Iaurtul se păstrează de regulă la frigider, unde își menține mai bine prospețimea, iar după deschidere este recomandat să fie inclus în meniu în câteva zile, deoarece contactul cu aerul și variațiile de temperatură pot accelera procesul de alterare și îi pot afecta gustul și textura.

Brânza necesită o atenție specială la depozitare, fiind ideal să fie păstrată în ambalaje care permit o ușoară aerisire sau în recipiente închise, pentru a fi protejată de uscare și de mirosurile din frigider. Brânzeturile moi se alterează mai repede, în timp ce sortimentele tari rezistă mai bine în timp dacă sunt păstrate corect, la rece și în condiții de umiditate controlată.

Nu toate fructele se păstrează la fel, iar modul de depozitare depinde de tipul lor. Căpșunile, cireșele sau zmeura rezistă mai bine la frigider și își păstrează prospețimea mai mult timp, în timp ce altele, cum sunt caisele și piersicile, se păstrează mai bine la temperatura camerei.

Fructele tăiate trebuie acoperite și depozitate la rece pentru a încetini oxidarea și pierderea prospețimii, iar separarea fructelor foarte coapte de cele încă necoapte este esențială.

Legumele verzi se păstrează cel mai bine în sertarele speciale ale frigiderului, unde umiditatea este mai controlată, în timp ce legumele rădăcinoase, precum morcovii sau sfecla, pot rezista mai mult timp în spații răcoroase și bine aerisite.

Roșiile, de exemplu, își pierd din aromă dacă sunt ținute prea mult la frigider, motiv pentru care este recomandată păstrarea lor la temperatura camerei, iar utilizarea pungilor perforate poate ajuta la menținerea prospețimii prin controlul umidității.