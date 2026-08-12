Unul dintre alimentele de bază ale românilor s-a scumpit cu 7,93% în iulie 2026 față de aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Creșterea vine într-o perioadă în care prețurile alimentelor au urcat, în medie, cu 5,03%.

Rata anuală a inflației a coborât la 8,16% în iulie, de la 10,42% în iunie, aceasta fiind prima scădere a inflației din ultimele 12 luni. Chiar și în aceste condiții, mai multe produse și servicii au înregistrat creșteri importante de preț.

În categoria produselor alimentare, cafeaua a avut în continuare cea mai mare creștere de preț. În iulie 2026, aceasta era cu 19,47% mai scumpă decât în aceeași lună din 2025.

Pe următoarele locuri s-au aflat ouăle, cu o creștere de 13,9%, și carnea de bovine, al cărei preț a urcat cu 11,67%.

Laptele de vacă s-a scumpit cu 11,28%, în timp ce țuica și alte băuturi spirtoase au avut o creștere de 8,87%. Produsele din zahăr și miere au fost mai scumpe cu 8,81%.

În cazul alimentului de bază, pâinea, consumat pe scară largă în România, INS a calculat o creștere de 7,93% a prețului în intervalul iulie 2025 – iulie 2026.

Alte produse alimentare care s-au scumpit au fost peștele proaspăt, cu 7,54%, conservele din carne, cu 6,77%, uleiul comestibil, cu 6,57%, carnea de pasăre, cu 6,24%, și carnea de porc, cu 3,4%.

Și băuturile alcoolice au avut creșteri de preț. Berea s-a scumpit cu 7,88%, iar vinul cu 6,66%.

Nu toate produsele alimentare au înregistrat creșteri de preț. Potrivit INS, zahărul s-a ieftinit cu 0,25%, iar untul cu 0,53%. Scăderi mai importante au fost consemnate la făină, al cărei preț a coborât cu 4,3%, și la mălai, cu 4,92%.

Cele mai mari ieftiniri din categoria alimentelor au fost înregistrate la cartofi, cu 13,68%, și la fructele proaspete, cu 13,82%.

În afara alimentelor, cele mai mari creșteri de preț au fost înregistrate la carburanți. Motorina s-a scumpit cu 30,7% în iulie 2026 față de aceeași lună a anului trecut, iar benzina cu 23,15%.

Prețurile din grupa combustibililor au crescut în ansamblu cu 16,87%.

Energia electrică, care a reprezentat principala sursă de scumpiri în lunile precedente, a avut în iulie o creștere anuală de 3,39%. INS precizează că, după eliminarea schemei de sprijin pentru plafonarea prețurilor, energia electrică a ajuns în anumite perioade la creșteri de peste 50% față de anul precedent.

Alte creșteri importante au fost înregistrate la energia termică, 10,70%, cărți, ziare și reviste, 10,82%, detergenți, 9,92%, precum și tutun și țigări, 8,51%.

Articolele de igienă și cosmeticele s-au scumpit cu 6,80%, iar medicamentele cu 4,36%. Prețul gazelor a crescut cu 0,97% față de iulie 2025.

În categoria serviciilor, chiriile au înregistrat cea mai mare creștere anuală, de 42,48%. Tarifele pentru apă, canalizare și salubritate au crescut cu 15,99%, reparațiile auto cu 13,85%, iar serviciile de igienă și cosmetică cu 14,10%. Serviciile de confecționare și reparare a încălțămintei și îmbrăcămintei s-au scumpit cu 14,36%, în timp ce asistența medicală a devenit mai scumpă cu 12,48%.

Transportul urban a avut o creștere de 7,47%, iar transportul rutier de 12,21%. Tarifele serviciilor poștale au crescut cu 9,18%.

În cazul transportului aerian, prețurile au fost cu 2,3% mai mari decât în iulie 2025, însă față de luna iunie 2026 creșterea a fost de 18,73%.

Datele INS arată că rata anuală a inflației a scăzut de la 10,42% în iunie la 8,16% în iulie 2026. În același interval, serviciile s-au scumpit cu 13,67%, mărfurile nealimentare cu 7,93%, iar mărfurile alimentare cu 5,03%.

Scăderea inflației nu înseamnă însă că prețurile au revenit la nivelurile de anul trecut. Rata anuală măsoară ritmul în care prețurile au crescut față de aceeași perioadă din 2025, astfel că o inflație mai mică indică o încetinire a scumpirilor, nu o ieftinire generală a produselor și serviciilor.