„The Pro Creator” ajunge în România. Hany Rambod, legendarul antrenor cu peste 20 de titluri Mr. Olympia, vine la Sense4FIT Summit și Olympia Amateur

Evenimentul Zilei și Capital, în calitate de parteneri media, anunță unul dintre cele mai importante evenimente dedicate fitnessului și culturismului din România. Comunitatea de fitness și bodybuilding se pregătește pentru un moment istoric: Hany Rambod, supranumit „The Pro Creator” și considerat unul dintre cei mai importanți antrenori din culturismul modern, vine la București. Legenda mondială va fi prezentă pe 29 și 30 august, la ROMEXPO, în cadrul unuia dintre cele mai așteptate weekenduri dedicate sportului de performanță: Sense4FIT Summit și Olympia Amateur Eastern Europe.

Pentru iubitorii de „fiare”, sosirea lui Hany Rambod în România echivalează cu prezența celui mai valoros antrenor din lume în orice alt sport de masă. Este omul din spatele unora dintre cele mai spectaculoase transformări fizice din industrie și arhitectul care a contribuit la rescrierea standardelor de pe scena Mr. Olympia.

Cu o carieră care sfidează orice concurență, Hany Rambod este creatorul celebrului sistem de antrenament FST-7 (Fascia Stretch Training), o metodă revoluționară care a schimbat modul în care atleții își dezvoltă masa musculară.

Palmaresul său este impresionant, acumulând peste 20 de titluri Mr. Olympia. Printre greii pe care i-a antrenat și ghidat spre supremația mondială se numără nume iconice care au dominat sau domină scena globală a culturismului:

-Phil Heath – de 7 ori câștigător Mr. Olympia; -Jay Cutler – de 4 ori câștigător Mr. Olympia; -Chris Bumstead – CBum – campionul absolut al categoriei Classic Physique; -Hadi Choopan și Derek Lunsford – campionii categoriei Open; -Jeremy Buendia – de 4 ori campion Men's Physique.

Prezența lui Hany Rambod la București are o semnificație cu totul specială pentru publicul român. El este antrenorul și mentorul celui mai faimos și de succes culturist român din toate timpurile, Andrei Deiu.

Sub îndrumarea directă a lui Rambod, Andrei Deiu a devenit un fenomen global, obținând rezultate de top pe scena Mr. Olympia la categoria Men's Physique și transformându-se într-unul dintre cei mai urmăriți atleți de fitness din lume.

Colaborarea lor de succes a pus România pe harta mondială a culturismului de elită, iar prezența lui Hany Rambod la București reprezintă o recunoaștere a potențialului enorm pe care îl are comunitatea sportivă de aici.

Fanii, atleții amatori și profesioniștii din domeniu vor avea o șansă unică de a interacționa cu „The Pro Creator”.

Pe parcursul celor două zile de festival de la ROMEXPO, agenda lui Hany Rambod va include:

Sesiuni de Meet & Greet: Fanii vor avea ocazia să îl cunoască personal, să facă fotografii și să obțină autografe de la omul care antrenează campionii mondiali.

Interviuri live pe scena principală: Hany Rambod va urca pe scenele Sense4FIT Summit și Olympia Amateur, unde va oferi insight-uri valoroase despre mentalitatea de campion, inovațiile din sistemul FST-7 și secretele din spatele pregătirii atleților de top.

Prezență exclusivă în Expo Area: Hany Rambod va fi prezent la standul brandului său premium de suplimente, Evogen Nutrition, brandul folosit și promovat inclusiv de Andrei Deiu. Vizitatorii vor putea interacționa direct cu el la stand și vor avea oportunitatea să descopere produsele cu care se pregătesc legendele de la Mr. Olympia.

Vizita lui Hany Rambod consolidează poziția Sense4FIT Summit și Olympia Amateur drept evenimente de referință pentru sportul de performanță din Europa de Est. Evenimentul din 29-30 august, de la ROMEXPO, promite un weekend în care inovația în fitness, competiția la cel mai înalt nivel și prezența unor nume importante din sportul internațional se întâlnesc într-un singur loc.

Biletele și programul detaliat al activităților sunt disponibile pe platformele oficiale ale evenimentului.