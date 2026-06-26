Din cuprinsul articolului România bursieră în primul trimestru din 2026: semnele unei piețe în plin proces de maturizare

Piața de capital din România a cunoscut, în primul trimestru al anului 2026, o accelerare vizibilă a activității, într-un context în care dinamica prețurilor, intensificarea tranzacțiilor și evoluția capitalizării indică o etapă de aprofundare a rolului pieței în finanțarea economiei reale. Indicele principal BET a înregistrat o creștere de 58,68% la finalul lunii martie a acestui an față de aceeași perioadă a anului anterior, reflectând evoluția pozitivă a celor mai lichide companii listate la Bursa de Valori București. Această dinamică reprezintă un indicator al încrederii tot mai consistente în piața locală de capital.

Structura tranzacțiilor rămâne dominată de segmentul acțiunilor, care au generat 7,98 miliarde lei, reprezentând peste 56% din valoarea totală. În același timp, activitatea pe instrumentele cu venit fix s-a menținut la un nivel relevant, chiar dacă în scădere față de anul anterior, indicând o reconfigurare a preferințelor de lichiditate într-un context de piață în evoluție. Capitalizarea bursieră a pieței reglementate a ajuns la 550,83 miliarde lei la finalul trimestrului I al anului 2026, în creștere cu 5,3% față de finalul anului 2025, ceea ce confirmă o consolidare graduală a valorii de piață a companiilor listate. În paralel, industria organismelor de plasament colectiv a continuat să se extindă, activele totale ajungând la 63,13 miliarde lei, în creștere cu 38,61% față de anul anterior.

Privită în ansamblu, evoluția din primul trimestru al anului 2026 indică o piață de capital mai activă, mai lichidă și mai profund conectată la comportamentul investitorilor.