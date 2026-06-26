HAI România! Cine controlează de fapt România? Secretele „Grupului de la Cluj” și jocurile puterii







Într-un episod captivant marca Lebăda Neagră, Romeo Couți stă de vorbă cu jurnalistul de investigație Mirel Curea, o voce tranșantă și cu o experiență vastă în presa românească. Analize dincolo de aparențe și mituri demontate care împart România în tabere, discuție deschisă despre jocurile de culise care dictează direcția țării.

De la complexul de superioritate al unor regiuni și liniștea suspectă a elitelor clujene, până la deciziile politice aparent inexplicabile de la București, acest podcast pune punctul pe „i” în problemele esențiale de siguranță și politică națională. Mitul Transilvaniei și orgoliile regionale: Există cu adevărat o ruptură între „mitici” și ardeleni, sau totul este o manipulare psihologică?

Istoria neștiută a oltenilor: Cum au sfidat autoritățile austro-ungare și de unde vine patriotismul lor autentic. Adevărul despre „Grupul de la Cluj”: Cum au influențat figuri precum Vasile Dâncu, Florian Coldea sau George Maior politica la nivel înalt și crearea de noi partide. Tăcerea elitelor: De ce marii intelectuali și Universitatea Babeș-Bolyai aleg să tacă în momentele critice pentru România (ex: cazul Roșia Montană).

Jocurile geopolitice în Ardeal: Investițiile lui Viktor Orbán, relația cu UDMR și riscul radicalizării în anumite zone. Alegerile și mutările surprinzătoare: Adevăratul motiv pentru care George Simion și-a sabotat propriul electorat și jocurile de șah politic ale lui Nicușor Dan. Sănătatea liderilor: De ce testele cognitive și evaluările medicale riguroase ar trebui să fie obligatorii pentru politicienii de la vârful statului.