Oficialul separatist osetin Vitali Iankovski, declarat persoană indezirabilă în Republica Moldova pentru o perioadă de cinci ani la începutul anului 2026, a fost surprins la un eveniment organizat în Tiraspol, potrivit disinfo.md.

Apariția sa ridică semne de întrebare privind modul în care acesta a ajuns în regiunea transnistreană, în condițiile în care autoritățile de la Chișinău susțin că nu i-au mai permis accesul în țară după luna ianuarie.

Fotografia cu Iankovski a fost publicată de pretinsul Soviet Suprem din regiunea transnistreană și îl înfățișează alături de așa-numitul ministru de externe al administrației separatiste, Vitali Ignatiev.

Imaginea a fost realizată în cadrul manifestărilor dedicate aniversării așa-numitei misiuni de pacificatori din regiune.

Prezența lui Vitali Iankovski la Tiraspol a fost confirmată și de reprezentanța autoproclamată a Osetiei de Sud în regiunea transnistreană. Potrivit informațiilor publicate, vizita a avut loc pe 29 iulie.

Apariția oficialului separatist este cu atât mai importantă cu cât, la 24 ianuarie 2026, autoritățile Republicii Moldova i-au refuzat intrarea în țară și au dispus declararea sa drept persoană indezirabilă pentru următorii cinci ani.

Poliția de Frontieră a precizat că, după acel moment, nu există înregistrări care să indice că Iankovski ar fi traversat punctele oficiale de trecere ale frontierei de stat ale Republicii Moldova.

Publicația Zona de Securitate notează că Vitali Iankovski ar deține atât cetățenia Federației Ruse, cât și cetățenia Ucrainei. În aceste condiții, rămâne neclar dacă acesta ar fi putut intra în regiunea transnistreană prin segmentul de frontieră cu Ucraina sau dacă ar fi utilizat documentele unuia dintre cele două state fără a fi identificat drept persoană căreia i-a fost interzis accesul în Republica Moldova.

Deocamdată, autoritățile nu au oferit explicații privind traseul urmat de oficialul separatist și nici dacă au fost identificate eventuale încălcări ale regimului de frontieră.

Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a calificat situația drept un gest provocator la adresa autorităților Republicii Moldova.

„Este un gest sfidător la adresa autorităților Republicii Moldova. Personal, nu cunosc cum a ajuns acest individ la Tiraspol. Avem instituțiile statului, care ar trebui să țină cont de acest subiect”, a declarat oficialul.

La rândul său, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a afirmat că situația nu ține de competența diplomației și a îndrumat jurnaliștii către Poliția de Frontieră pentru clarificări privind eventualul mod în care Vitali Iankovski ar fi ajuns în regiunea transnistreană.

Cazul readuce în atenție dificultățile legate de controlul deplasărilor în regiunea separatistă a Republicii Moldova și modul în care pot fi aplicate măsurile de interdicție în contextul existenței mai multor cetățenii sau al unor rute de acces care nu sunt controlate de autoritățile constituționale de la Chișinău.