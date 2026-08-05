Republica Moldova. Evghenia Guţul, fosta başcană a Găgăuziei condamnată la 7 ani de închisoare pentru finanţare ilegală a Partidului „Şor”, a părăsit Penitenciarul nr.13 din Chişinău.

Evghenia Guţul a fost transferată la 4 august în Penitenciarul nr.7 din Rusca, instituţia unde sunt deţinute femeile condamnate. Astfel, Guţul nu va mai fi singură în celulă. Împreună cu Guţul a fost transferată și contabila fostei formațiuni „Șor”, Svetlana Popan, condamnată în acelaşi dosar penal.

Fosta başcană a stat în Penitenciarul nr.13 un an, fiind încătuşată direct în sala de judecată, imediat după pronunţarea sentinţei, la 5 ugust 2025.

În Penitenciarul nr.13 sunt deţinute persoanele aflate în arest preventiv. La fel, în acelaşi penitenciar se află şi cei condamnaţi la închisoare de prima instanţă, până la pronunţarea instanţei de apel, când sentinţa devine executorie.

Surse din cadrul Autorităţii Naţionale a Penitenciarelor au comunicat pentru EvZ că celula Evgheniei Guţul s-a aflat chiar alături de celula în care este deţinut fostul lider al PDM, Vladimir Plahotniuc. Este un sector mai privilegiat din Penitenciarul nr.13, unde sunt deţinuţi politicieni şi oameni de afaceri.

Ca şi vecinul de peste perete, Evghenia Guţul a benefciat, din cont propriu, de mobiler şi electrocasnice. Rudele ei achitând în fiecare lună pentru energia consumată.

Aceleaşi surse susţin că fosta başcană a avut un comportament liniştit. Iar în timpul plimbărilor, încerca să lege prietenii cu alţi deţinuţi, dar şi cu gardieni. Aceasta a fi declarat că nu este vinovată, că a fost folosită şi că în realitate era doar o simplă secretară la partid.

Aflându-se în Penitenciarul nr. 13, Evghenia Guţul a scris o carte. Cartea este disponibilă online în trei limbi: engleză, rusă și turcă.Apoi s-a regăsit în croşetare.

Înainte de a fi transferată, Guţul a reuşit să-şi ia rămas bun, în limita posibilităţilor, de la gardienii şi deţinuţii pe care i-a cunoscut în Penitenciarul nr.13.

Aceleaşi surse mai susţin că Guţul nu a avut comunicare cu Plahotniuc, chiar dacă erau vecini cu celulele.

Evgheniei Guţul i-au mai rămas să execute încă şase ani de închisoare. Aceasta în cazul dacă sentinţa nu va fi modificată de Curtea Supremă de Justiţie. Sau dacă fosta funcţionară de la Comrat nu va fi eliberat condiţionat înainte de termen.

Bașcana regiunii autonome Găgăuzia, Evghenia Guțul, a fost condamnată la șapte ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis. Sentința a fost pronunțată la 5 august 2025, de către magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, în dosarul ce vizează finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor”, declarat neconstituțional în iunie 2023.

Pe lângă Evghenia Guțul, Svetlana Popan, o altă inculpată din același dosar, a primit șase ani de închisoare cu executare. Instanța a stabilit că Guțul este vinovată de complicitate la finanțarea ilegală a unei formațiuni politice, faptă comisă în perioada octombrie 2021 – noiembrie 2022.

Potrivit acuzației, bașcana ar fi acceptat și gestionat fonduri provenite de la un grup criminal organizat. Care erau folosite pentru activitățile fostului Partid „Șor”. Procurorii au solicitat inițial o pedeapsă de nouă ani de închisoare, însă instanța a decis aplicarea unei pedepse mai mici.

Ambele inculpate au fost reținute și arestate direct din sala de judecată a Judecătoriei Chişinău.

În cele 12 luni de detenţie, Evghenia Guţul a avut o susţinere largă din partea Rusiei. Ambasadorul rus la Chişinău, Oleg Ozerov, a încercat să-i facă o vizită şi să-i transmită colete, dar a fost refuzat de administraţia penitenciarului.

Atât Evghenia Guțul, cât și Svetlana Popan, pledează nevinovate. Judecătorii însă au respins drept nefondate apelurile declarate de avocații lui Guțul, dar și ai Svetlanei Popan, vizată în același dosar.

Sergiu Moraru, avocatul fostei bașcan, a calificat hotărârile instanțelor drept ilegale. „Sunt lipsite de probă și ele vin ca urmare a unor târguri pentru ca politicul să-și facă interesul (...) Doamna Guțul în prezent este un prizonier, care așteaptă când o să se termine interesul ăsta de a speria oamenii”, a declatat apărătorul după pronunţarea instanţei de apel.