Republica Moldova. Vasile Tofan, premierul de la Chişinău sărbătoreşte un eveniment important de familie. Pe cinci august Vasile Tofan şi soţia sa Ecaterina marchează 20 de ani de când sunt împreună şi 15 ani de când s-au căsătorit oficial.

Anunţul a fost făcut de Vasile Tofan pe pagina sa de Facebook.

Spre seară, Vasile Tofan a publicat o fotografie de nuntă, făcută cu 15 ani în urmă, pe când avea 29 de ani. Imaginea este însoţită şi de un mesaj, cre pare să fie o mărturisire sinceră despre relaţia sa de familie.

„De 20 de ani împreună, de 15 ani căsătoriţi. Mulţumesc Katia Demcencov pentru răbdare”, a scris premierul.

Amintim că atunci când a fost desemnat premier, bebeluşul cuplului Tofan împlinise abia trei săptămâni. Vasile Tofan a declarat că soţia sa nu este fericită de funcţia soţului, dar îl susţine în toate.

„Știm cu toții că e foarte greu să ții o familie în zilele noastre. Mi-a mers cu soția. Suntem împreună de 20 de ani. Este nefericită, dar mă susține”, a declarat el.

Nu există prea multă informaţie despre soţia lui Vasile Tofan. De pe reţele aflăm că Ecaterina Demcencov este o activistă civică, implicată în proiecte de educaţie şi mediu. De mai mulţi ani participă la campanii de salubrizare.

Ecaterina este ambasadoare a organizaţiei neguvernamentale DHub . „De trei ani consecutivi, 𝐊𝐚𝐭𝐢𝐚 este un reper de implicare și responsabilitate în cadrul DHub. Dincolo de rolul de ambasador, este activ implicată în procesele de administrare și dezvoltare a organizației.

Ea are un rol esențial în implementarea proiectelor educaționale, coordonarea activităților și identificarea oportunităților de finanțare, asigurând continuitatea și sustenabilitatea programelor DHub. Prin muncă sa constantă, 𝐊𝐚𝐭𝐢𝐚 sprijină nu doar procesele interne ale organizației, ci și impactul real în comunități”, este scris pe pagina organizaţiei.

Totodată, Ecaterina susține performanța academică a elevilor din Gimnaziul Vălcineț, raionul Călăraşi, satul de baştină al soţului. încurajând excelența, responsabilitatea și implicarea civică a tinerilor.

În profilul de pe Facebook a indicat că a absolvit liceul „Nicolae Iorga” şi că este „partener YouTube”.

Potrivit Declaraţiei de avere şi interese personale a lui Vasile Tofan, familia deţine, din 2021, o casă de 141 de metri pătrați și un teren de 4.5 ari într-un complex de townhouse-uri de la periferia capitalei, în zona Aeroportului Chișinău, evaluate la aproximativ 2.15 milioane de lei.

Cuplul Tofan mai deține un teren de 30 de ari și o casă în satul Purcari, raionul Ștefan Vodă, proprietăți cumpărate acum 10 ani.

Din postările Ecaterinei Demcencov pe Facebook, rezultă că familia deţine un apartament în Kiev, unde are şi un restaurant.

„Toți romanticii care abia așteaptă ca tentaculele murdare de sânge ale Rusiei să ajungă până la Moldova și să ne “salveze” de europenizare…

Va invit să petreceți o noapte de asta în apartamentul nostru din Kiev! O să aveți parte de întreaga gamă de emoții (garantat) și dacă dimineața mai sunteți în viață sper să începeți a vedea realitatea”, scria în septembrie 2025 Ecaterina pe pagina de Facebook.