Un cetățean indian în vârstă de 41 de ani a fost condamnat la trei ani și zece luni de închisoare după ce a încercat să se căsătorească cu o presupusă fată de 13 ani pentru a-și păstra dreptul de ședere în Marea Britanie, potrivit informațiilor prezentate în fața Sheffield Crown Court, potrivit Daily Express.

Cazul a atras atenția autorităților britanice după ce bărbatul a fost prins într-o operațiune organizată cu ajutorul unui grup de voluntari care identifică persoane suspectate de infracțiuni sexuale împotriva minorilor.

Potrivit procurorilor, Vijay Mundrathi, fost student postuniversitar la Universitatea din Sheffield, a purtat timp de mai multe săptămâni conversații online cu o persoană despre care credea că este o adolescentă de 13 ani. În realitate, aceasta era un cont-capcană folosit pentru a documenta comportamentul suspectului.

Instanța a aflat că discuțiile purtate pe Facebook au avut un caracter explicit din punct de vedere sexual. Procurorii au arătat că bărbatul a trimis înregistrări video în care apărea dezbrăcat și a discutat despre posibilitatea unei întâlniri cu presupusa minoră.

Înainte de întâlnirea planificată în Doncaster, în luna aprilie, acesta i-ar fi spus adolescentei că are nevoie de „o fată britanică cu care să se căsătorească”, promițând că îi va cumpăra o casă atunci când va deveni suficient de mare. În fața instanței s-a arătat că viza sa de student expirase, iar procurorii au susținut că acesta urmărea să-și rezolve astfel situația privind dreptul de ședere în Regatul Unit.

Mundrathi s-a deplasat cu trenul din Sheffield la Doncaster pentru întâlnirea stabilită. La sosire, a fost interceptat de grupul de voluntari „Ride to Jail”, care ulterior a alertat poliția.

Potrivit procurorului Eugene Cross, asupra bărbatului au fost găsite un pașaport, două inele și o sticlă de prosecco, elemente considerate relevante pentru întâlnirea pe care intenționa să o aibă.

Ancheta a mai stabilit că, în perioada 8–25 aprilie, acesta a purtat conversații similare și cu alte trei conturi-capcană, despre care credea că aparțin unor fete de 14 ani.

Avocatul apărării, Chris Aspinall, a declarat în instanță că inculpatul trecuse printr-o perioadă dificilă după ce și-ar fi pierdut economiile într-o fraudă cu criptomonede și nu și-ar fi prelungit la timp viza de student.

Indian Student Jailed For Arranging To Meet 13-Year Old Girl In Doncaster. An Indian student has been jailed after plotting to marry a 13-year-old British girl in a sick attempt to remain in the UK, while bombarding the child with graphic sexual messages and even asking whether… pic.twitter.com/mzjIg3ObPQ — BritMatters 🇬🇧 (@britmatters) August 5, 2026

Potrivit apărării, intenția de a găsi o tânără britanică pentru căsătorie a fost rezultatul unei succesiuni de decizii greșite. Totuși, instanța a considerat gravitatea faptelor suficientă pentru aplicarea unei pedepse privative de libertate.

Judecătoarea Rachel Harrison l-a condamnat pe Vijay Mundrathi la trei ani și zece luni de închisoare. De asemenea, acesta a fost înscris pe viață în registrul infractorilor sexuali din Marea Britanie.

Instanța a dispus și emiterea unui ordin de prevenire a infracțiunilor sexuale pentru o perioadă de zece ani, precum și plata unei taxe judiciare de 228 de lire sterline. Anterior, inculpatul își recunoscuse vinovăția pentru patru capete de acuzare privind tentativa de comunicare sexuală cu un copil și pentru o acuzație de organizare a unei întâlniri în vederea desfășurării unei activități sexuale cu un minor.

Cazul evidențiază utilizarea operațiunilor sub acoperire și a conturilor-capcană în identificarea persoanelor suspectate că încearcă să intre în contact cu minori prin intermediul rețelelor sociale, înainte ca eventualele infracțiuni să fie comise.