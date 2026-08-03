Românii care au lucrat legal în Marea Britanie și beneficiază de pensie de stat britanică vor primi venituri mai mari începând cu 6 aprilie 2027. Department for Work and Pensions (DWP) a stabilit noile rate de plată, care prevăd o majorare de 2,5% a pensiilor de stat. Creșterea îi vizează pe toți beneficiarii care au acumulat perioade de contribuție în sistemul britanic de asigurări sociale și încasează pensie de stat din Regatul Unit.

Ajustarea face parte din actualizarea anuală a pensiilor, prin care autoritățile britanice urmăresc menținerea valorii veniturilor în raport cu evoluția economiei.

În Regatul Unit, pensiile de stat sunt actualizate anual prin mecanismul denumit „Triple Lock”. Acesta garantează că pensiile cresc în funcție de cea mai favorabilă dintre trei variante: rata inflației, creșterea medie a salariilor sau o majorare minimă garantată de 2,5%.

Pentru anul financiar care începe la 6 aprilie 2027, aplicarea acestui sistem va conduce la o creștere de 2,5%, astfel că pensionarii români care beneficiază de pensie britanică vor încasa sume mai mari în fiecare lună.

Sistemul britanic de pensii este construit pe baza contribuțiilor achitate de angajați și angajatori pe durata activității profesionale. Românii care au muncit legal în Marea Britanie și au contribuit la sistemul de asigurări sociale pot beneficia de pensia de stat britanică, chiar dacă între timp s-au întors în România sau locuiesc într-o altă țară.

Potrivit autorităților britanice, majorarea de 2,5% va fi aplicată automat tuturor pensionarilor eligibili, fără depunerea unor cereri suplimentare.

Noile valori vor intra în plată după 6 aprilie 2027, data la care vor deveni aplicabile ratele actualizate publicate de Department for Work and Pensions. Ajustarea are rolul de a sprijini puterea de cumpărare a pensionarilor în contextul evoluțiilor economice.