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Alegeri parlamentare în Letonia. Conservatorii conduși de Andris Kulbergs obțin o victorie zdrobitoare

Alegeri parlamentare în Letonia. Conservatorii conduși de Andris Kulbergs obțin o victorie zdrobitoareAndris Kulbergs. Sursa foto: captură video
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Formațiunea conservatoare Lista Unită, condusă de premierul în exercițiu Andris Kulbergs, a obținut o victorie decisivă în cadrul alegerilor generale organizate sâmbătă în Letonia. Rezultatul oferă partidului o poziție puternică și îi deschide lui Kulbergs drumul spre formarea viitorului cabinet de miniștri, după o campanie electorală extrem de eficientă care a depășit așteptările analiștilor politicieni, conform EFE.

Alegeri parlamentare în Letonia. Conservatorii conduși de Andris Kulbergs obțin o victorie zdrobitoare

Aproximativ 1,5 milioane de cetățeni cu drept de vot au fost așteptați la urne, iar prezența la vot s-a stabilit la 51,79%. Deși procesul de numărare a buletinelor a început cu o întârziere de trei ore din cauza unor probleme tehnice, datele parțiale furnizate după centralizarea a 90% din secții indică un sprijin masiv pentru formațiunea aflată la putere.

Lista Unită s-a clasat pe primul loc cu 35,54% din opțiunile alegătorilor, însumând 246.342 de voturi, performanță ce îi garantează 41 de mandate în Parlamentul de la Riga.

Distribuția parlamentară și performanța celorlalte partide

Rezultatul obținut de conservatori este de peste două ori mai mare decât cel al partidului populist și național-conservator Letonia pe Primul Loc. Această formațiune s-a clasat pe locul secund, obținând 92.515 voturi, respectiv 13,35%, ceea ce îi aduce 17 fotolii de parlamentar.

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Sursa foto: Pixabay

Clasamentul este completat de următoarele formațiuni politice:

Puterea Suverană / Noi Letoni, partid social-conservator, a acumulat 80.784 de voturi (11,66%) și va avea 15 mandate.

Alianța Națională, de orientare național-conservatoare, a primit 63.214 voturi (9,12%), asigurându-și 11 locuri în legislativ.

Progresiștii, formațiune social-democrată, au strâns 48.002 voturi (6,92%), obținând 9 mandate.

Noua Unitate, de centru, a adunat 42.080 de voturi (6,07%), ceea ce le aduce 7 locuri parlamentare.

Prioritățile noului executiv și strategia bugetară

În urma acestor rezultate, Andris Kulbergs și-a exprimat deja viziunea privind pașii imediați pe care îi va face la conducerea țării, punând accent pe gestionarea resurselor financiare.

„În noul guvern, dacă voi avea ocazia să îl conduc, primul lucru (care trebuie abordat) este, cu siguranță, bugetul”, a declarat prim-ministrul, potrivit relatărilor postului public de radiodifuziune leton LSM.

Negocieri pentru crearea unei coaliții de guvernare

Având în vedere victoria clară, Kulbergs este favorit pentru a primi mandatul oficial din partea președintelui în vederea formării noii majorități. Construirea coaliției s-ar putea baza pe o colaborare între Lista Unită și Noua Unitate, mai ales în condițiile în care formațiunile național-conservatoare refuză o alianță directă cu social-democrații.

Cu toate acestea, opoziția își arată disponibilitatea la dialog. Social-democrații sunt, totuși, „deschiși să participe la negocierile pentru formarea unui guvern”, a declarat Agnese Lace, co-președintă a social-democraților letoni.

Evoluția spectaculoasă a formațiunii conduse de Kulbergs

Performanța din acest an marchează un salt uriaș pentru Lista Unită comparativ cu alegerile din 2022, când partidul obținuse doar 11,14% din voturi. Creșterea spectaculoasă este atribuită în mare parte stilului de conducere adoptat de premier. Kulbergs s-a remarcat printr-o prezență activă pe rețelele de socializare și prin convocarea frecventă a unor ședințe guvernamentale extraordinare pentru rezolvarea rapidă a problemelor urgente ale țării.

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