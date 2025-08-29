Politica Campania electorală pentru parlamentarele din 2025 începe oficial. Reguli, interdicții și drepturile alegătorilor







Republica Moldova. Pe 29 august 2025 se dă startul oficial al campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, scrutin care va avea loc în data de 28 septembrie. Până pe 26 septembrie, partidele politice, candidații independenți și cetățenii pot desfășura acțiuni de promovare electorală, dar numai în limitele stabilite de Codul electoral.

Legea stabilește că perioada electorală se deschide odată cu înregistrarea concurentului electoral, dar nu mai devreme de 30 de zile înaintea votării. Aceasta se încheie în ziua de vineri dinaintea scrutinului, adică pe 26 septembrie, urmând două zile de „liniște electorală”.

Pe durata campaniei, concurenții electorali pot organiza întâlniri cu alegătorii, adunări publice, mitinguri, dezbateri la televiziune, pot publica materiale electorale și afișe sau pot interacționa direct cu cetățenii. Ei au dreptul să critice adversarii, să convingă și să promită, dar doar în limitele legii.

Există însă și reguli stricte:

este interzisă folosirea resurselor administrative și a bunurilor publice în scop electoral;

nu poate fi organizat transportul alegătorilor către secțiile de vot;

nu se admit simboluri religioase și imagini ale liderilor străini în campanie;

sunt interzise cadourile sau oferirea de bani și servicii alegătorilor, act calificat drept corupere electorală.

Demnitarii și funcționarii care intră în cursa electorală sunt obligați să își suspende activitatea pe durata campaniei. Codul electoral interzice utilizarea avantajelor funcției în scop electoral pentru miniștri, primari, președinți de raioane și alți oficiali. Excepție fac prim-ministrul, președintele țării și șeful Parlamentului.

Pe 28 august, premierul Dorin Recean a semnat decizii publicate în Monitorul Oficial, prin care șapte miniștri au fost suspendați temporar. Atribuțiile acestora sunt exercitate, până la încheierea campaniei, de secretarii de stat. Totodată, un ministru candidat poate participa la mitinguri politice, dar exclusiv în afara programului de lucru și fără a utiliza resursele instituției.

Și instituțiile media au obligații. Posturile TV și de radio, dar și presa scrisă, trebuie să asigure reflectarea echilibrată, echitabilă și imparțială a procesului electoral. De asemenea, mass-media are datoria să facă distincție între activitățile oficiale ale unui demnitar și evenimentele cu caracter electoral. Spre exemplu, inaugurarea unui drum realizat din fonduri publice nu trebuie prezentată ca parte a campaniei unui candidat.

Concurenții electorali pot folosi doar bani proveniți din „Fondul electoral” – un cont special deschis pentru campanie. Legea interzice utilizarea resurselor financiare nedeclarate și depășirea plafonului general, stabilit pentru acest scrutin la aproximativ 71 de milioane de lei.

Campania electorală privește direct și alegătorii. Cetățenii pot discuta liber programele electorale, participa la mitinguri și întâlniri, distribui materiale electorale, exprima sprijin pe rețelele sociale sau chiar deveni voluntari ai unui candidat. Totodată, ei pot face donații, dar numai prin contul oficial al „Fondului electoral”, pentru a asigura transparența finanțării.

În același timp, legea sancționează dur coruperea alegătorilor. Atât oferirea, cât și acceptarea de bani, bunuri sau servicii în schimbul votului reprezintă infracțiuni, pedepsite cu amendă de până la 57.500 de lei sau cu închisoare de până la cinci ani.

În zilele de 27 și 28 septembrie, legea impune interdicția totală a propagandei electorale. În această perioadă nu mai pot fi distribuite pliante, difuzate spoturi și nici postate mesaje electorale noi. Încălcarea regulii atrage amenzi între 900 și 7.500 de lei, în funcție de statutul persoanei.

Alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 vor decide componența legislaturii a XII-a. Până în prezent, Comisia Electorală Centrală a înregistrat 21 de concurenți electorali: 14 partide politice, patru blocuri electorale și patru candidați independenți.