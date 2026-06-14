Țara care plătește mii de euro pentru a încuraja natalitatea

Singapore, unul dintre cele mai prospere state din lume, extinde programul de sprijin financiar destinat familiilor cu copii. Autoritățile au anunțat noi beneficii pentru părinții care au cel puțin trei copii, măsura fiind parte a eforturilor de încurajare a natalității într-o țară care se confruntă cu provocări demografice, potrivit The Straits Times.

Statul asiatic acordă de mai mulți ani un sprijin financiar pentru fiecare copil nou-născut. Programul rămâne în vigoare și prevede acordarea a 5.000 de dolari singaporezi pentru fiecare copil.

Recent, guvernul a decis să suplimenteze ajutoarele acordate familiilor numeroase printr-un nou pachet de măsuri financiare.

Noile măsuri prevăd acordarea unei sume suplimentare de 10.000 de dolari singaporezi în Contul de Dezvoltare a Copilului (CDA). În plus, mamele vor primi încă 5.000 de dolari singaporezi în contul MediSave, fond utilizat pentru cheltuieli medicale și de sănătate.

Autoritățile urmăresc astfel să reducă presiunea financiară asociată creșterii a trei sau mai mulți copii și să încurajeze formarea familiilor numeroase. Aceste beneficii se adaugă sprijinului financiar acordat deja la nașterea fiecărui copil.

Singapore este un stat insular din Asia de Sud-Est cu aproximativ 6 milioane de locuitori și este considerat unul dintre cele mai importante modele de dezvoltare economică din lume. Potrivit clasamentului bazat pe produsul intern brut pe cap de locuitor, Singapore ocupă locul al doilea la nivel mondial, cu aproximativ 161.000 de euro pe locuitor.

Înaintea sa se află doar Liechtenstein, cu aproximativ 181.000 de euro pe locuitor. În topul economiilor cu cel mai ridicat PIB pe cap de locuitor se mai regăsesc Irlanda, Luxemburg, Elveția, Qatar și Norvegia.

Una dintre politicile care au marcat dezvoltarea țării a fost programul de locuințe publice lansat după obținerea independenței, în anii 1960. La începutul secolului trecut, Singapore se confrunta cu probleme majore de infrastructură și sănătate publică. O mare parte dintre locuințe nu aveau acces la electricitate, apă curentă sau canalizare, iar rata unor boli precum holera era foarte ridicată. După independență, autoritățile au început un amplu program de construcție de locuințe pentru populație.

De atunci au fost construite aproape 1,2 milioane de locuințe publice. Inițial, acestea au fost oferite spre închiriere și au rămas în proprietatea statului. Ulterior, multe dintre ele au fost vândute cetățenilor cu reduceri cuprinse între 80% și 90%.

Singapore este cunoscut atât pentru programele de sprijin acordate cetățenilor, cât și pentru nivelul ridicat al disciplinei sociale. Țara are unele dintre cele mai stricte reglementări împotriva infracționalității și a tulburării ordinii publice din Asia, iar ritmul de muncă este considerat unul dintre cele mai intense din regiune.

În acest context, autoritățile încearcă să stimuleze natalitatea prin extinderea programelor de sprijin financiar pentru familii, în condițiile în care provocările demografice devin o preocupare tot mai importantă pentru economia statului.