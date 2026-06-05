Produsul intern brut al României a rămas nemodificat în primul trimestru din 2026 comparativ cu ultimele trei luni ale anului trecut, însă a înregistrat o scădere față de aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS).

Conform estimării revizuite a INS, PIB-ul ajustat sezonier s-a redus cu 1,1% în termeni reali față de trimestrul I din 2025, în timp ce pe seria brută declinul a fost de 1,2%.

Datele indică o economie aflată în stagnare la începutul anului, în contextul în care unele sectoare au continuat să crească, dar nu au reușit să compenseze reculul din domenii importante precum comerțul, transporturile, industria și IT-ul.

INS precizează că Produsul Intern Brut ajustat sezonier a fost estimat la 497,82 miliarde de lei în prețuri curente în primul trimestru din 2026. În termeni reali, economia nu a înregistrat nicio modificare față de trimestrul IV din 2025.

Pe seria brută, PIB-ul a fost estimat la 403,92 miliarde de lei, însă comparativ cu primele trei luni ale anului trecut s-a consemnat o scădere de 1,2%.

Instituția menționează că seria ajustată sezonier a fost recalculată în urma revizuirii estimărilor pentru primul trimestru din 2026, ceea ce a generat diferențe față de datele publicate la 13 mai.

Printre activitățile care au contribuit pozitiv la evoluția PIB s-au remarcat construcțiile, cu o contribuție de 0,4 puncte procentuale la creșterea economică.

Sectorul construcțiilor are o pondere de 5,3% în formarea PIB și a înregistrat o creștere a volumului de activitate de 7,9% față de aceeași perioadă a anului trecut.

O contribuție pozitivă a venit și din zona activităților culturale, recreative și a serviciilor pentru gospodării, care au adăugat 0,3 puncte procentuale la evoluția PIB. Acest sector reprezintă 2,8% din economie și a raportat o creștere a activității de 11,6%.

Cea mai mare contribuție negativă a fost înregistrată de sectorul comerțului, transporturilor, depozitării, hotelurilor și restaurantelor. Acesta are o pondere de 22,5% în PIB și a raportat o reducere a activității cu 3,1%, influențând negativ produsul intern brut cu 0,8 puncte procentuale.

Industria, care reprezintă 15,8% din economia României, a contribuit negativ cu 0,2 puncte procentuale, în contextul unei scăderi a volumului de activitate de 1,2%.

De asemenea, sectorul informațiilor și comunicațiilor a avut o contribuție negativă de 0,3 puncte procentuale, după ce activitatea s-a redus cu 4,1% comparativ cu primul trimestru din 2025.

Scăderi au fost raportate și în domeniul tranzacțiilor imobiliare, al serviciilor profesionale și administrative, precum și în administrația publică, educație și sănătate.

Din perspectiva utilizării PIB, investițiile au reprezentat principalul factor pozitiv.

Formarea brută de capital fix, indicator care reflectă investițiile în economie, a crescut cu 4,7% și a contribuit cu 0,9 puncte procentuale la evoluția produsului intern brut.

În schimb, consumul gospodăriilor populației a avut un impact negativ semnificativ. Cheltuielile de consum final ale populației s-au redus cu 1,8%, contribuind cu minus 1,2 puncte procentuale la modificarea PIB.

Totodată, consumul individual al administrației publice a scăzut cu 1,2%, iar consumul colectiv al administrației publice s-a diminuat cu 0,4%.

Potrivit INS, agricultura, intermedierile financiare și asigurările nu au avut contribuții la modificarea PIB în primul trimestru din 2026.

De asemenea, impozitele nete pe produs, care au o pondere de 11,6% în formarea PIB, nu au contribuit la creșterea economică, după ce volumul acestora a înregistrat o scădere de 0,6%.

Datele publicate de INS arată că economia României a început anul 2026 fără creștere față de trimestrul precedent și cu un recul față de aceeași perioadă din 2025, în condițiile în care avansul investițiilor și al construcțiilor nu a fost suficient pentru a compensa scăderea consumului și evoluția slabă a unor sectoare-cheie ale economiei.