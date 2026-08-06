Paradoxul verii în turism. Românii își schimbă vacanțele, străinii vin în număr mai mare
- Mădălina Sfrijan
- 6 august 2026, 15:23
Românii au ales tot mai rar să își petreacă vacanțele în hotelurile și pensiunile din țară în prima jumătate a acestui an, iar această tendință s-a reflectat în rezultatele industriei turistice. În schimb, numărul turiștilor străini care au vizitat România a continuat să crească, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Deși vizitatorii din afara țării au fost mai numeroși, evoluția lor nu a fost suficientă pentru a compensa reducerea numărului de turiști români.
Românii își schimbă planurile de vacanță. Numărul turiștilor a scăzut în primele șase luni
Datele INS arată că, în perioada ianuarie-iunie 2026, unitățile de cazare turistică au înregistrat cu 4,1% mai puține sosiri decât în aceeași perioadă din anul precedent.
Totodată, numărul înnoptărilor a fost mai mic cu 6,7%, pe fondul reducerii numărului de turiști români, care reprezintă aproape 79% din totalul persoanelor cazate în România.
În același interval, numărul vizitatorilor străini a continuat să crească, însă avansul nu a reușit să compenseze reculul turismului intern.
Turiștii străini au venit în număr mai mare
Cei mai mulți turiști din afara țării au provenit din Germania, Italia și Statele Unite.
Statisticile arată, de asemenea, că durata medie a șederii turiștilor străini a fost ușor mai mare decât cea a vizitatorilor români.
Bucureștiul a rămas principala destinație
Cele mai multe sosiri au fost înregistrate în București, urmat de județele Brașov și Constanța, care au atras cei mai mulți turiști în prima jumătate a anului.
Tendința s-a menținut și în luna iunie. Numărul total al persoanelor cazate în unitățile turistice din România a fost mai mic decât în aceeași lună din 2025, în timp ce numărul turiștilor străini și-a continuat creșterea.
Alin Burcea a atras atenția asupra acestui fenomen
În podcastul „Picătura de Business”, realizat de Radu Preda pentru capital.ro și evz.ro și difuzat pe canalul de YouTube „Hai România”, fondatorul Paralela 45, Alin Burcea, a afirmat că turismul românesc trece printr-o perioadă dificilă, pe fondul scăderii puterii de cumpărare, al reducerii voucherelor de vacanță și al lipsei unei strategii naționale de promovare. Acesta a atras atenția că un sezon estival slab nu poate fi salvat doar prin câteva weekenduri aglomerate, mai ales după o lună iunie cu încasări reduse, în condițiile în care veniturile se obțin într-un interval scurt, iar cheltuielile se întind pe tot parcursul anului.