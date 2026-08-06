Românii au ales tot mai rar să își petreacă vacanțele în hotelurile și pensiunile din țară în prima jumătate a acestui an, iar această tendință s-a reflectat în rezultatele industriei turistice. În schimb, numărul turiștilor străini care au vizitat România a continuat să crească, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Deși vizitatorii din afara țării au fost mai numeroși, evoluția lor nu a fost suficientă pentru a compensa reducerea numărului de turiști români.

Datele INS arată că, în perioada ianuarie-iunie 2026, unitățile de cazare turistică au înregistrat cu 4,1% mai puține sosiri decât în aceeași perioadă din anul precedent.

Totodată, numărul înnoptărilor a fost mai mic cu 6,7%, pe fondul reducerii numărului de turiști români, care reprezintă aproape 79% din totalul persoanelor cazate în România.

În același interval, numărul vizitatorilor străini a continuat să crească, însă avansul nu a reușit să compenseze reculul turismului intern.

Cei mai mulți turiști din afara țării au provenit din Germania, Italia și Statele Unite.

Statisticile arată, de asemenea, că durata medie a șederii turiștilor străini a fost ușor mai mare decât cea a vizitatorilor români.

Cele mai multe sosiri au fost înregistrate în București, urmat de județele Brașov și Constanța, care au atras cei mai mulți turiști în prima jumătate a anului.

Tendința s-a menținut și în luna iunie. Numărul total al persoanelor cazate în unitățile turistice din România a fost mai mic decât în aceeași lună din 2025, în timp ce numărul turiștilor străini și-a continuat creșterea.

În podcastul „Picătura de Business”, realizat de Radu Preda pentru capital.ro și evz.ro și difuzat pe canalul de YouTube „Hai România”, fondatorul Paralela 45, Alin Burcea, a afirmat că turismul românesc trece printr-o perioadă dificilă, pe fondul scăderii puterii de cumpărare, al reducerii voucherelor de vacanță și al lipsei unei strategii naționale de promovare. Acesta a atras atenția că un sezon estival slab nu poate fi salvat doar prin câteva weekenduri aglomerate, mai ales după o lună iunie cu încasări reduse, în condițiile în care veniturile se obțin într-un interval scurt, iar cheltuielile se întind pe tot parcursul anului.