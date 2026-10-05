Politica

Maia Sandu: Copiii trebuie pregătiți pentru o piață a muncii în care inteligența artificială va prelua tot mai multe sarcini. Video

Maia Sandu: Copiii trebuie pregătiți pentru o piață a muncii în care inteligența artificială va prelua tot mai multe sarcini. VideoSursă foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Copiii de astăzi vor intra pe o piață a muncii în care inteligența artificială va putea prelua tot mai multe dintre sarcinile realizate în prezent de oameni. Totodată,  școala trebuie să-i pregătească pentru această realitate, consideră Maia Sandu. În mesajul transmis de Ziua Mondială a Educației, șefa statului a subliniat că elevii au nevoie nu doar de cunoștințe, ci și de capacitatea de a gândi critic, de a identifica manipularea și de a se adapta la schimbări.

„Copiii de astăzi vor trăi într-o lume foarte diferită de cea în care am crescut noi, cu schimbări greu de anticipat. Vor intra pe o piață a muncii în care inteligența artificială va putea prelua tot mai multe sarcini din cele pe care astăzi le fac oamenii”, a menționat Maia Sandu.

Școala trebuie să-i învețe să deosebească adevărul de manipulare

În opinia șefei statului, transformările tehnologice obligă sistemul educațional să-și adapteze prioritățile. Elevii trebuie să fie învățați să pună întrebări, să găsească soluții și să se adapteze, dar și să folosească inteligența artificială ca instrument, fără a-și înlocui propriul efort intelectual.

Maia Sandu a accentuat, de asemenea, importanța competențelor digitale într-un context în care accesul la informație este tot mai mare, iar dezinformarea devine o provocare tot mai serioasă.

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Salarii mai bune și mai puțină birocrație pentru profesori

Mesajul de Ziua Profesorului a inclus și problemele cu care se confruntă cadrele didactice. Maia Sandu a spus că statul trebuie să creeze condiții mai bune în școli, să reducă birocrația. De asemenea să ofere oportunități de dezvoltare profesională și salarii pe măsura importanței acestei profesii.

Șefa statului a evidențiat și necesitatea unei colaborări mai strânse între școală și familie.

„Profesorii au nevoie de respectul și sprijinul societății. Școala și familia trebuie să fie parteneri. Doar împreună îi putem pregăti pe copiii noștri pentru lumea de mâine”, a conchis Maia Sandu.

Igor Grosu: Educația civică îi ajută pe tineri să înțeleagă statul

Un mesaj de felicitare pentru cadrele didactice a transmis și președintele Parlamentului, Igor Grosu. Acesta a subliniat importanța misiunii profesorilor și a construirii unui sistem educațional puternic.

Igor Grosu a evidențiat în special rolul profesorilor care promovează educația civică și participă împreună cu elevii la proiectele și activitățile organizate în Parlament și în alte instituții publice.

Potrivit lui, asemenea experiențe îi ajută pe tineri să înțeleagă mai bine cum funcționează instituțiile statului. Totodată să-și cunoască drepturile și responsabilitățile și să descopere importanța implicării în viața societății.

Dan Perciun: Salarizarea rămâne o revendicare importantă

Și ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a vorbit despre problemele sistemului, menționând că salarizarea continuă să fie una dintre principalele revendicări ale angajaților din educație.

Ministrul a amintit că, în luna octombrie, cadrele didactice beneficiază de o plată unică suplimentară de 4.000 de lei net.  Însă din ianuarie urmează să intre în vigoare o nouă lege a salarizării, care va presupune noi creșteri salariale.

„Subiectul salarizării este unul foarte fierbinte și a fost întotdeauna, de altfel. Este o revendicare multianuală, să zicem așa. An de an, revine, și pe bună dreptate, pentru că este spațiu și este nevoie de a aloca mai multe resurse”, a declarat ministrul.

Sursa foto: Ministerul Educației

Ministerul vrea mai puține documente pentru profesori

Pe lângă salarizare, cadrele didactice solicită reducerea sarcinilor administrative. Ministerul Educației susține că a eliminat o parte dintre documentele solicitate profesorilor și a simplificat procedurile de atestare și confirmare a gradelor didactice.

Dan Perciun spune că instituția încearcă să se bazeze mai mult pe profesionalismul profesorilor și mai puțin pe verificări administrative.

„Noi am încercat să excludem la maximum toate hârtiile și să facilităm. De exemplu, atestarea, să confirme mai ușor gradele didactice, să punem la dispoziție proiecte didactice, de lungă, de scurtă durată, materialele auxiliare și multe, multe altele. Oricum, acolo unde mai găsim ceva de debirocratizat, să debirocratizăm de fiecare dată, pentru că este o chestie de principiu”, a subliniat ministrul.

Peste 45.000 de cadre didactice activează în sistem

În sistemul educațional din Republica Moldova activează peste 45.000 de cadre didactice și de conducere, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. Împreună cu personalul nedidactic, administrativ și auxiliar, numărul total al angajaților din sector depășește 60.000 de persoane.

Ziua Mondială a Educației este marcată anual pe 5 octombrie. Inițiativa UNESCO, lansată în 1994, evidențiază importanța educației pentru dezvoltarea societății și rolul profesorilor în formarea noilor generații.

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