Republica Moldova. Alegătorii din autonomia găgăuză îşi aleg duminică, 15 noiembrie, deputaţii din Adunarea Populară a Găgăuziei şi başcanul.

Alegerile urmează să pună punct unei crize politice care durează de mai mult timp în regiune şi amplifica disensiunile dintre Comrat şi Chişinău.

Cele 67 secţii de votare au fost deschise la ora 07:00 și vor fi închise la 21:00.

La urne sunt așteptați peste 129 de mii de alegători din regiune ca să-şi exprime dreptul la vot.

Buletinele sunt disponibile în trei limbi: română, rusă și găgăuză. În ziua scrutinului agitația electorală este interzisă.

Pentru funcţia de guvernator al Găgăuziei candidează opt persoane. Iar pentru cele 35 de mandate de deputat concurează 132 de candidați.

Potrivit Comisiei Electorale Centrale, 42 de candidații la funcția de deputat sunt desemnați de partide politice, iar 90 sunt independenți. În cursa pentru funcția de bașcan s-au înscris trei candidați desemnați de partide și cinci independenți.

Scrutinul este monitorizat de 232 de observatori, dintre care 149 naționali, din partea a cinci organizații neguvernamentale, și 83 internaționali, reprezentând 14 misiuni diplomatice și două organizații internaționale.

Până la această oră, observatorii nu au raportat incidente la secţiile votare.

În prima jumătate a zilei, prezenţa la urne a fost una destul de modestă. Până la ora 12.20 au votat 20.587 din alegători, 15,95 %. Cei mai activi sunt alegătorii cu vârste între 66 și 75 de ani, în timp ce tinerii cu vârste între 18 și 25 de ani înregistrează cea mai scăzută participare.

Datele CEC arată că bărbații participă la vot într-o proporție ușor mai mare decât femeile.

Decizia privind stabilirerea datei alegerilor în Găgăuzia a fost luată pe 1 septembrie de Comisia Electorală Centrală (CEC), după ce Adunarea Populară de la Comrat nu a reușit, pentru a doua oară consecutiv, să stabilească data scrutinului din lipsă de cvorum.

CEC a luat decizia după ce Adunarea Populară a Găgăuziei nu a reuşit de patru ori să stabilească data alegerilor pentru funcția de bașcan al Găgăuziei.

La 31 iulie, ședința a eșuat din lipsă de cvorum, iar pe 3 august subiectul a fost exclus de pe ordinea de zi. Ulterior, pe 17 august, funcția de bașcan a fost declarată vacantă. Însă stabilirea datei alegerilor a fost amânată până la adoptarea unor modificări legislative de către Parlament.