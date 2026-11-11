Republica Moldova. Șase formațiuni politice ar trece pragul electoral și ar obține mandate în Parlament dacă în Republica Moldova ar avea loc alegeri parlamentare anticipate duminica viitoare. PAS s-ar clasa pe primul loc, urmat de socialiști și Partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc. Datele apar într-un sondaj prezentat pe 11 noiembrie de compania sociologică IMAS.

Potrivit cercetării, PAS ar acumula 28,2% din voturile persoanelor care au indicat o opțiune electorală clară. PSRM ar fi susținut de 24,6% dintre respondenți, iar formațiunea condusă de Vasile Costiuc ar obține 14,3%.

Alte trei partide ar reuși să depășească pragul electoral de 5%. Este vorba despre Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), cu 7,2%, Partidul Nostru, cu 5,8%, și Mișcarea Alternativa Națională (MAN), cu 5,5%.

În afara viitorului Legislativ ar putea rămâne Partidul „Inima Moldovei”, care ar obține 3,7% din voturi. Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM) ar acumula 3,2%, iar Viitorul Moldovei – 1,7%. În clasamentul formațiunilor aflate sub pragul electoral urmează Moldova Mare, cu 1,5%, și Partidul Național Moldovenesc, cu 1,4%. Celelalte partide ar înregistra fiecare rezultate de sub 1%.

Cercetarea IMAS a măsurat și disponibilitatea alegătorilor de a susține anumite formațiuni politice, dar și refuzul categoric de a le acorda votul. PAS înregistrează cel mai ridicat nivel de respingere. Aproape jumătate dintre respondenți, mai exact 47,9%, au declarat că sigur nu ar vota pentru formațiunea de guvernământ.

În cazul PSRM, procentul celor care exclud categoric un vot pentru partid este de 13,3%. PCRM înregistrează o rată de respingere de 10,3%.

La polul opus se află Partidul „Democrația Acasă”. Doar 1,3% dintre participanții la sondaj au declarat că nu ar susține în niciun caz această formațiune.

Cercetarea sociologică a inclus și un scenariu pentru alegerile prezidențiale. Respondenții au fost întrebați pe cine ar vota dacă scrutinul ar avea loc duminica viitoare, în condițiile în care actuala președintă, Maia Sandu, nu mai poate candida pentru un al treilea mandat, potrivit Constituției.

În această ipoteză, cele mai multe voturi le-ar obține liderul socialiștilor, Igor Dodon. Acesta ar acumula 17,7% din sufragii.

Pe locul al doilea s-ar situa premierul Vasile Tofan, cu 10,5%. Podiumul ar fi completat de Vasile Costiuc, liderul Partidului „Democrația Acasă”, care ar obține 8,8%.

În continuare, clasamentul îi include pe Ion Chicu, liderul Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, cu 5,5%, Renato Usatîi, liderul Partidului Nostru, cu 4,6%, și Ion Ceban, primarul Capitalei și liderul MAN, cu 4,5%.

În cazul scrutinului prezidențial, numărul celor indeciși sau care nu au dorit să răspundă depășește 30% din totalul respondenților. Prin urmare, clasamentul prezentat de IMAS reflectă opțiunile declarate în momentul realizării cercetării, nu rezultatul unui eventual scrutin.

Participanții au fost întrebați și dacă ar lua în calcul să voteze pentru alte persoane în cazul în care acestea ar candida la funcția de președinte. Printre numele incluse în cercetare se numără actorul Emilian Crețu și jurnalista Nata Albot.

Sondajul a fost realizat de IMAS în perioada 19 octombrie – 9 noiembrie, pe un eșantion de 1.116 persoane cu vârsta de peste 18 ani. Cercetarea este reprezentativă pentru populația adultă a Republicii Moldova, cu excepția locuitorilor din regiunea transnistreană.

Marja maximă de eroare indicată de compania sociologică este de ±3%.