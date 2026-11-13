Republica Moldova. Rusia ar putea încerca să-și păstreze influența asupra regiunii găgăuze nu doar prin susținerea unor candidați la funcția de bașcan, ci mai ales prin formarea unei majorități favorabile în Adunarea Populară de la Comrat. Experții avertizează că strategia Moscovei ar putea continua și după încheierea alegerilor, prin atragerea unor deputați aleși, inclusiv a celor care candidează independent. Miza este controlul deciziilor politice din autonomie și, implicit, menținerea unei pârghii de presiune asupra autorităților de la Chișinău.

Avertismentele au fost formulate de experți invitați în emisiunea „În PROfunzime”. Aceștia susțin că Rusia ar putea acționa în mai multe etape ale procesului electoral. Nu doar în timpul campaniei, ci și în eventualul tur al doilea al alegerilor pentru funcția de bașcan și, ulterior, la negocierile pentru constituirea majorității în legislativul autonomiei.

Mihail Sirkeli, redactorul portalului Nokta.md, afirmă că Moscova ar avea mai multe mecanisme prin care ar putea influența rezultatul politic al scrutinului. Potrivit jurnalistului, faptul că un candidat nu este afiliat direct unei formațiuni politice apropiate Kremlinului nu înseamnă că acesta nu ar putea ajunge ulterior într-o alianță favorabilă Moscovei.

„Moscova are plase. Le pune în campania electorală, în turul doi și în Adunarea Populară. Cine nu a nimerit în prima plasă va nimeri în a doua, iar cine nu a nimerit în a doua va nimeri deja în Adunarea Populară, când se formează majoritatea”, a declarat Mihail Sirkeli.

Experții atrag atenția asupra numărului mare de candidați independenți care participă la alegerile pentru Adunarea Populară. Peste 90 dintre cei înscriși în cursa electorală candidează fără afiliere politică.

Această configurație ar putea permite negocieri după anunțarea rezultatelor. Potrivit lui Mihail Sirkeli, Moscova nu ar avea nevoie ca toți candidații să fie susținuți din start de structuri politice apropiate Rusiei. Ar putea fi suficient ca, după scrutin, o parte dintre deputații aleși independent să fie atrași într-o alianță. Obiectivul ar fi constituirea unei majorități de cel puțin 18 deputați în Adunarea Populară. O asemenea majoritate ar putea influența deciziile legislative și politice ale autonomiei.

Astfel, rezultatul alegerilor pentru funcția de bașcan nu ar fi singurul indicator al influenței politice în regiune. Componența viitorului legislativ și negocierile pentru formarea unei majorități ar putea avea o importanță la fel de mare.

În cadrul emisiunii a fost discutată și influența structurilor asociate fostului politician Ilan Șor. Mihail Sirkeli susține că mecanismul de finanțare prin banca rusească Promsviazbank nu ar mai funcționa în aceeași formă ca la campaniile electorale precedente. Totuși, în regiune ar fi rămas persoane și activiști care au participat la diferite acțiuni electorale și care ar putea fi implicați în actualul scrutin.

„Din acest punct de vedere, rețeaua lui Șor nu funcționează. Dar oricum au rămas oameni, activiști, care sunt implicați în diferite campanii electorale”, a explicat jurnalistul.

Experții au discutat și despre conexiunile unor candidați cu Partidul Socialiștilor, fostul Partid Șor și alte structuri politice apropiate Moscovei.

În opinia lor, aceste legături trebuie analizate nu doar în raport cu persoanele care aspiră la funcția de bașcan, ci și prin prisma viitoarelor alianțe din Adunarea Populară. O parte dintre negocierile politice ar putea avea loc abia după ce vor fi cunoscute rezultatele scrutinului.

O eventuală majoritate favorabilă Moscovei în Adunarea Populară ar putea influența relația dintre Comrat și autoritățile centrale. Autonomia are competențe legislative proprii, iar deciziile adoptate de legislativul regional pot genera tensiuni cu instituțiile de la Chișinău.

Experții avertizează că o asemenea configurație ar putea fi folosită pentru a contesta decizii ale autorităților centrale sau pentru a crea obstacole în aplicarea unor reforme la nivel național.

Mihail Sirkeli consideră că autoritățile de la Chișinău ar trebui să revizuiască atribuțiile instituțiilor din UTA Găgăuzia. În același timp, ar fi necesare reguli mai clare pentru ca actele adoptate de Adunarea Populară să fie conforme cu Constituția și legislația Republicii Moldova.

Potrivit experților, miza politică a scrutinului nu se reduce, așadar, la alegerea viitorului guvernator al regiunii. Formarea unei majorități în legislativul autonomiei ar putea influența raporturile dintre Comrat și Chișinău pentru următorii ani.

Duminică, 15 noiembrie, locuitorii UTA Găgăuzia vor vota pentru alegerea bașcanului și a membrilor Adunării Populare. Pentru funcția de guvernator al autonomiei s-au înscris opt candidați. În cursa pentru cele 35 de mandate de deputat participă peste 130 de persoane.

Campania electorală se încheie vineri, 13 noiembrie. Începând de sâmbătă, 14 noiembrie, orice formă de agitație electorală va fi interzisă. Restricția se aplică inclusiv aparițiilor candidaților în emisiuni de radio și televiziune. Comisia Electorală Centrală avertizează că încălcarea regulilor poate atrage sancțiuni. Interdicția privind agitația electorală va fi valabilă atât în ziua de 14 noiembrie, cât și în ziua votării, 15 noiembrie.

Totodată, administrațiile publice locale și difuzorii de publicitate trebuie să înlăture materialele electorale amplasate în spațiile publice special amenajate. Restricția nu se aplică însă materialelor și informațiilor publicate anterior pe internet.

În perioada respectivă, concurenților electorali le este interzis și să efectueze transferuri de bani în sau din conturile bancare cu mențiunea „Fond electoral”.