Republica Moldova. Candidatul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) la funcția de bașcan al Găgăuziei, Fiodor Găgăuz, a beneficiat de promovare electorală plătită pe rețeaua Odnoklassniki, realizată de un întreprinzător înregistrat în Federația Rusă. Comisia Electorală Centrală (CEC) a identificat și mai multe conturi de TikTok care distribuiau videoclipuri în favoarea candidatului socialist.

În urma verificărilor, autoritatea electorală a decis să atenționeze PSRM. Formațiunii i s-a cerut să întreprindă demersuri pentru oprirea promovării neautorizate. Reprezentanții CEC au precizat că atenționarea nu este o sancțiune, ci o măsură prin care partidul este informat despre neregulile constatate și despre obligația de a interveni.

Promovarea electorală a fost identificată pe rețeaua Odnoklassniki. Materialul a apărut pe un cont cu denumirea „Întreprinderea Individuală Doneț Pavel Viktorovici”.

Datele disponibile pe platformă arată că autorul reclamei este un întreprinzător înregistrat la 7 august 2025 în regiunea Krasnodar din Federația Rusă. Acesta activează în domeniul consultanței IT.

Reclama conținea fotografia lui Fiodor Găgăuz și un mesaj prin care candidatul era prezentat drept o opțiune puternică pentru conducerea autonomiei. Potrivit CEC, materialul a fost promovat contra cost și era destinat publicului din Republica Moldova.

Vicepreședintele CEC, Pavel Postica, a prezentat cazul în ședința din 6 noiembrie. El a atras atenția asupra implicării unui agent de publicitate din Rusia în promovarea unui concurent electoral din Republica Moldova.

„Textul însoțit de fotografia candidatului construiește o imagine de autoritate și avantaj electoral. Marcajul publicității confirmă promovarea plătită a acestui material promoțional. Candidatul este prezentat ca alegerea unei forțe politice care mizează pe un candidat puternic. Publicitatea este adresată audienței din Republica Moldova. Așadar, caz scos în evidență: implicarea unui agent de publicitate înregistrat în Federația Rusă în promovarea electorală a unui concurent electoral la alegerile din Republica Moldova, în special UTAG Găgăuzia”, a declarat Pavel Postica.

CEC a identificat și o serie de conturi de TikTok care au publicat materiale electorale în favoarea lui Fiodor Găgăuz.

Potrivit informațiilor prezentate în ședință, unele dintre aceste conturi au distribuit integral sau parțial videoclipuri care apăruseră inițial pe pagina oficială a candidatului. Astfel, mesajele electorale au ajuns la public și prin intermediul unor pagini diferite de cea a concurentului electoral.

Propunerea de atenționare a PSRM nu a fost susținută de toți membrii Comisiei. Membrul CEC Vadim Filipov s-a opus măsurii. El a invocat faptul că reprezentanții socialiștilor s-au delimitat de conturile de TikTok și a menționat că partidului nu i-ar fi fost solicitate explicații în legătură cu reclama de pe Odnoklassniki.

Pavel Postica a susținut însă că simpla delimitare publică de aceste conturi nu este suficientă. În opinia sa, partidul trebuie să facă demersuri concrete pentru oprirea promovării.

„Este puțin să ne notifice și să ne zică nu este campania lor de promovare. Ei trebuie să întreprindă acțiuni active de refuzare a acestei donații nemateriale prin notificarea platformelor corespunzătoare și pentru blocarea acestor acțiuni”, a declarat vicepreședintele CEC.

Acesta a precizat că atenționarea nu reprezintă o sancțiune aplicată PSRM. Prin această decizie, Comisia informează formațiunea despre promovarea identificată și îi cere să ia măsuri pentru a o opri.

În aceeași ședință din 6 noiembrie, Comisia Electorală Centrală a examinat rapoartele privind finanțarea campaniei pentru funcția de bașcan al Găgăuziei. Documentele au fost prezentate de trei partide politice.

Cele mai mari cheltuieli au fost declarate de Partidul Socialiștilor. Formațiunea a raportat venituri totale de 355.000 de lei și cheltuieli de 159.067 de lei. PSRM a inclus în raport și activitatea a 251 de voluntari. Valoarea declarată pentru munca acestora este de 25.700 de lei.

Partidul „Noua Opțiune Istorică” a raportat venituri de 50.000 de lei, provenite dintr-un împrumut fără dobândă. Cheltuielile declarate de formațiune se ridică la 41.093 de lei.

În schimb, Partidul Popular Găgăuz a prezentat un raport în care toate rubricile au fost completate cu zero. Rapoartele financiare ale celor cinci candidați independenți nu au fost încă examinate de CEC. Este vorba despre Alexandr Stoianoglo, Cornel Dudnic, Ivanna Koksal, Serghei Anastasov și Oleg Garizan.

Alegerile pentru funcția de bașcan al Găgăuziei și pentru Adunarea Populară a autonomiei sunt programate pentru 15 noiembrie 2026. Pentru conducerea regiunii au fost înregistrați opt candidați. În paralel, alegătorii vor desemna cei 35 de membri ai Adunării Populare. Fiecare deputat va fi ales într-o circumscripție electorală, autonomia fiind împărțită în 35 de astfel de circumscripții.

Scrutinul pentru funcția de bașcan este unul anticipat. Acesta a fost organizat după condamnarea Evgheniei Guțul la șapte ani de închisoare, în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului Partid Șor.

În același timp, alegerile pentru Adunarea Populară au loc după expirarea mandatului legislativului autonomiei, în noiembrie 2025.