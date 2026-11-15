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Tensiuni nucleare la nivel global. Rusia amenință cu un răspuns proporțional dacă alte state reiau testele atomice

Tensiuni nucleare la nivel global. Rusia amenință cu un răspuns proporțional dacă alte state reiau testele atomicerachete nucleare / sursa foto; dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Reprezentantul permanent al Rusiei pe lângă Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), Mihail Ulianov, a lansat duminică un avertisment împotriva reluării testelor nucleare la nivel mondial. Oficialul rus a transmis că Moscova este pregătită să ofere o replică pe măsură în cazul în care alte puteri nucleare vor decide să încalce actualele restricții, potrivit informațiilor transmise de agenția EFE.

Tensiuni nucleare la nivel global. Rusia amenință cu un răspuns proporțional dacă alte state reiau testele atomice

Într-un interviu acordat publicației ruse Kommersant, diplomatul a subliniat necesitatea menținerii echilibrului actual, solicitând statelor care dețin arsenal atomic să nu facă pași greșiți.

"Este esenţial ca aceste ţări (ce deţin arme nucleare) să respecte în mod strict moratoriile lor naţionale voluntare", a declarat diplomatului rus pentru ziarul Kommersant.

Cu toate acestea, Mihail Ulianov a adoptat o poziție rezervată în ceea ce privește evoluțiile viitoare, recunoscând că este "prea optimist" să se excludă în totalitate scenariul în care testele nucleare ar putea fi reluate.

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explozie nucleară în spațiu

explozie nucleară în spațiu / sursa foto: arhiva EvZ

Răspunsul pregătit de Moscova pentru Statele Unite și alte puteri

Reluând linia oficială trasată anterior de președintele Vladimir Putin, reprezentantul Rusiei la AIEA a punctat că orice inițiativă de testare venită din exterior va atrage o reacție imediată din partea Kremlinului. Astfel, dacă Statele Unite ale Americii sau orice alt stat ar efectua teste nucleare, Rusia "ar trebui să adopte, de asemenea, contramăsuri adecvate şi proporţionale".

Această poziționare vine în contextul în care, în luna noiembrie a anului 2023, Moscova a decis să revoce ratificarea Tratatului de Interzicere Completă a Testelor Nucleare (CTBT). La acel moment, autoritățile ruse au dat asigurări că nu vor recurge la teste atomice atât timp cât și Washingtonul își va menține această abținere.

Istoricul testelor nucleare și blocajul tratatului internațional

Din punct de vedere istoric, ultima experiență nucleară desfășurată de fosta Uniune Sovietică a avut loc pe data de 24 octombrie 1990. Atunci, în poligonul arctic Nova Zembla, au fost detonate opt încărcături nucleare cu o putere totală de 70 de kilotone.

La nivel internațional, cadrul legal privind aceste activități rămâne incomplet. Tratatul de Interzicere Completă a Testelor Nucleare (CTBT), care a fost adoptat de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 10 septembrie 1996, a strâns semnăturile a 188 de state. Printre acestea s-a numărat și Rusia, care a ratificat documentul pe 30 iunie 2000, înainte de a-și retrage ratificarea în 2023.

În prezent, tratatul nu a intrat pe deplin în vigoare din cauza faptului că state cheie precum SUA, China, Iran și Israel au semnat documentul, dar nu l-au ratificat niciodată. Mai mult, alte state cu capacități sau ambiții în domeniu, printre care India, Pakistan, Coreea de Nord și Siria, nu au semnat deloc acest acord internațional.

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