Șoferii din București trebuie să se pregătească pentru restricții de circulație în zona Pieței Constituției, unde autoritățile încep, luni seară, 2 noiembrie, amenajarea Târgului de Crăciun 2026.

Evenimentul se va deschide pe 27 noiembrie și va ocupa o suprafață de 20.000 de metri pătrați, iar restricțiile vor fi introduse etapizat, inclusiv pe bulevardele Unirii și Libertății.

Potrivit Primăriei Capitalei, prima măsură privind circulația rutieră va intra în vigoare luni, de la ora 20:00, pe banda a treia adiacentă Pieței Constituției, în dreptul bretelelor aferente Parchetului General și Ministerului Finanțelor. Ulterior, pe măsură ce se apropie deschiderea târgului, vor fi instituite noi restricții, unele dintre ele aplicându-se în intervalele în care este așteptat un număr mai mare de vizitatori.

Prima etapă a restricțiilor începe în seara zilei de 2 noiembrie, de la ora 20:00. Măsura vizează banda a treia adiacentă Pieței Constituției, pe bretelele din dreptul Parchetului General și Ministerului Finanțelor.

Începând cu 24 noiembrie și până la 30 decembrie, vor fi restricționate și segmente ale primei benzi de pe Bulevardul Libertății, pe sensul de circulație dinspre Calea 13 Septembrie către Bulevardul Națiunile Unite.

Este vorba despre tronsonul cuprins între Calea 13 Septembrie și alveola Parchetului General, respectiv cel dintre alveola Ministerului Finanțelor și breteaua de acces către Bulevardul Națiunile Unite.

O altă restricție va fi aplicată în perioada 25 noiembrie, ora 20:00 – 2 decembrie, ora 02:00. De această dată, circulația va fi afectată pe prima bandă a Bulevardului Libertății, pe sensul dinspre Bulevardul Națiunile Unite către Calea 13 Septembrie.

Cele mai importante restricții sunt programate în intervalele în care organizatorii estimează un flux ridicat de vizitatori.

Astfel, circulația va fi restricționată între orele 16:00 și 02:00, în următoarele perioade:

27–30 noiembrie;

1 decembrie;

4–6 decembrie;

11–13 decembrie;

18–27 decembrie 2026.

Măsurile vor viza Bulevardul Unirii, între Bulevardul I.C. Brătianu și Piața Constituției, inclusiv cele două bretele adiacente, precum și Bulevardul Libertății, pe ambele sensuri, între Bulevardul Națiunile Unite și Calea 13 Septembrie.

Pentru pietoni vor fi amenajate și trei treceri temporare. Acestea vor funcționa în perioada 26 noiembrie – 27 decembrie, în zilele în care nu sunt instituite restricții de circulație pe Bulevardul Unirii și Bulevardul Libertății.

Două treceri vor fi amplasate pe breteaua de acces către Piața Constituției dinspre Calea 13 Septembrie, iar cea de-a treia va fi amenajată pe breteaua dinspre Bulevardul Unirii, pe latura Ministerului Finanțelor.

Ediția din acest an se va desfășura între 27 noiembrie și 27 decembrie, în Piața Constituției. Potrivit organizatorilor, accesul va fi gratuit, atât în zona târgului, cât și la Căsuța lui Moș Crăciun.

Pe o suprafață de aproximativ 20.000 de metri pătrați vor fi amplasate 133 de căsuțe, un brad de Crăciun de 30 de metri, realizat din plasă cu LED-uri, o roată panoramică și un carusel.

Programul va include și concerte, spectacole pentru copii, produse realizate de meșteri și creatori locali, decorațiuni și preparate specifice sezonului de iarnă.

Primarul general Ciprian Ciucu a anunțat că organizarea evenimentului va costa cu 5 milioane de lei mai puțin decât în sezoanele precedente, în condițiile în care nivelul dotărilor va fi păstrat. Municipalitatea estimează, de asemenea, venituri mai mari din sponsorizări.

O altă schimbare anunțată de administrația locală vizează selecția comercianților, care s-ar fi realizat, pentru prima dată, printr-o comisie fără ingerințe politice.

La ediția precedentă, Târgul de Crăciun din Piața Constituției a atras peste 1,5 milioane de vizitatori, potrivit datelor prezentate de organizatori.

Restricțiile vor fi introduse treptat, începând cu 2 noiembrie, și se vor extinde în apropierea deschiderii evenimentului. Șoferii care tranzitează zona centrală a Capitalei sunt sfătuiți să țină cont de intervalele anunțate și să ia în calcul rute alternative, în special în serile și weekendurile în care accesul auto va fi restricționat.

Târgul de Crăciun București 2026 va rămâne deschis timp de o lună, până pe 27 decembrie.