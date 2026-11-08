Târgul de Crăciun din Craiova își va deschide porțile vineri, 13 noiembrie 2026, iar vizitatorii vor putea descoperi atracțiile până pe 3 ianuarie 2027. Organizatorii au ales pentru această ediție tema „Tărâmul elfilor”, care va transforma centrul orașului prin decorațiuni luminoase, căsuțe tematice și instalații de agrement. Printre noutăți se numără un trenuleț suspendat, care va circula printr-un brad, și un labirint dedicat atelierelor lui Moș Crăciun.

Evenimentul va ocupa aproximativ 280.000 de metri pătrați și va fi organizat în mai multe spații din zona centrală a municipiului. Amenajările vor include peste două milioane de instalații luminoase și aproximativ 550 de brazi.

Potrivit informațiilor publicate de Primăria Craiova, ediția din acest an se va desfășura în perioada 13 noiembrie 2026 – 3 ianuarie 2027, sub tema „Tărâmul elfilor”. În 2025, evenimentul a primit distincția „Best Christmas Market”, iar organizatorii au pregătit pentru noua ediție mai multe amenajări și atracții.

Târgul va fi organizat în cinci zone principale din centrul Craiovei, fiecare urmând să aibă propriile decorațiuni și puncte de interes.

Spațiile incluse în eveniment sunt:

Piața Mihai Viteazul;

Piața Frații Buzești;

Piața William Shakespeare;

zona Casei Băniei;

zona Doljana.

Între aceste amplasamente vor fi amenajate trasee decorate cu ornamente de Crăciun și instalații luminoase. Vizitatorii vor putea trece dintr-o zonă în alta pentru a descoperi decorurile, căsuțele comercianților și atracțiile pregătite pentru această ediție. Suprafața totală destinată evenimentului este estimată la aproximativ 280.000 de metri pătrați.

Pentru Târgul de Crăciun din Craiova 2026, organizatorii au ales un concept inspirat din poveștile despre elfii care îl ajută pe Moș Crăciun. Centrul orașului va fi decorat astfel încât să reproducă atmosfera unui sat de poveste, cu ateliere, căsuțe și elemente specifice sărbătorilor de iarnă.

Amenajările vor include peste două milioane de instalații luminoase, distribuite în zonele târgului. De asemenea, aproximativ 550 de brazi vor face parte din decorul pregătit pentru vizitatori.

Tema va fi prezentă atât în spațiile destinate activităților pentru copii, cât și în amenajările luminoase amplasate în centrul municipiului.

Printre principalele noutăți ale ediției din 2026 se numără Bradul cu trenuleț, care va fi amplasat în Piața Mihai Viteazul. Instalația va include un tren în miniatură, încărcat cu daruri, care se va deplasa pe un traseu suspendat.

Șina va fi poziționată la aproximativ trei metri deasupra solului, iar trenulețul va circula prin interiorul bradului. Această amenajare reprezintă una dintre atracțiile noi pregătite pentru târgul din acest an.

În aceeași piață vor fi organizate și alte momente tematice, inclusiv spectacolul cu sania lui Moș Crăciun.

Vizitatorii vor avea la dispoziție și Labirintul Elfilor, o amenajare inspirată de atelierele în care ajutoarele lui Moș Crăciun pregătesc jucăriile. Traseul va permite publicului să descopere diferitele spații de lucru ale personajelor din povestea care stă la baza ediției.

Labirintul face parte din conceptul „Tărâmul elfilor” și completează decorurile tematice din centrul Craiovei. Organizatorii au prevăzut și extinderea zonei comerciale, prin amenajarea unui număr mai mare de căsuțe. Vor exista, de asemenea, spații suplimentare destinate relaxării vizitatorilor.

Una dintre atracțiile cunoscute ale evenimentului, sania zburătoare a lui Moș Crăciun, va fi prezentă și la ediția din 2026.

Spectacolul va avea loc în Piața Mihai Viteazul, unde sania va traversa spațiul de deasupra pieței. Pentru acest moment, organizatorii vor amenaja un castel care va constitui fundalul reprezentației.

Spectacolul va fi completat de jocuri de lumini, efecte speciale și ninsoare artificială. Sania zburătoare va face parte din programul de atracții pregătit pentru vizitatori pe durata târgului.

Pe lângă instalațiile tematice, ediția din acest an va include și atracții destinate copiilor și familiilor. În apropierea Teatrului Național va fi amenajată „Țara lui Moș Crăciun”, un spațiu cu echipamente de agrement pentru copii de diferite vârste.

În zona tradițională vor funcționa terase unde vor fi disponibile preparate specifice sărbătorilor de iarnă. Tot aici va fi amplasat și caruselul „Carousel Christmas”.

Patinoarul se va regăsi printre atracțiile evenimentului, alături de instalațiile artistice și decorațiunile luminoase.

Piața Ierusalim va avea, la rândul său, un decor pregătit special pentru ediția din 2026.

Pe perioada desfășurării târgului, programul artistic poate include concerte, reprezentații muzicale și spectacole de colinde.

Activitățile se vor desfășura în spațiile amenajate în centrul orașului, în funcție de programul stabilit de organizatori. Persoanele interesate de participarea la evenimentele artistice pot consulta pagina oficială a Primăriei Craiova, unde sunt disponibile informațiile privind datele și orele activităților.

Târgul va rămâne deschis inclusiv în perioada sărbătorilor de iarnă, până pe 3 ianuarie 2027. Astfel, publicul va avea la dispoziție mai multe săptămâni pentru a vizita cele cinci zone principale, instalațiile luminoase și atracțiile incluse în ediția „Tărâmul elfilor”.