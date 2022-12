Moş Crăciun: cel mai mare expert în fizica modernă! Iată povestea incredibilă a Moşului şi secretele lui

Nimic mai greşit! Vă vom arăta în acest articol cum legile fizicii moderne, pe care desigur înţeleptul Moş Crăciun le cunoaşte chiar mai bine decât noi, nu numai că nu sunt în contradicţie cu ceea ce face Moş Crăciun, ba chiar îl ajută. Staţi deci liniştiţi – Moş Crăciun va veni cu siguranţă şi anul acesta!

Cum este posibil să ducă Moş Crăciun cadouri, cu sania lui zburătoare, la milioane şi milioane de copii cuminţi şi chiar şi adulţilor, mai mult sau mai puţin cuminţi, în lumea largă?

Dacă aplicăm fizica clasică, rezultă că Mos Crăciun ar trebui să călătorească cu o viteză enormă, viteză la care sania, prin frecarea cu aerul, ar lua foc şi s-ar dezintegra. Ba mai mult, cum poate zbura sania lui Moş Crăciun trasă de reni? Şi mai ales, cum reuşeşte Moş Crăciun să îşi dea seama care sunt copiii cuminţi, cei care merită cadouri?

Însă fizica modernă şi noile teorii ne ajută să înţelegem cum acest lucru este foarte posibil. Moş Crăciun, care este şi un om de ştiinţă, în Laponia, în timp ce pregăteşte cadourile şi aşteaptă sosirea Crăciunului, studiază fizica, aşa încât ştie foarte bine cum poate să folosească legile acesteia. Cum rezolvă deci Moş Crăciun problemele sale?

Să începem cu pericolul dezintegrării prin frecarea cu aerul, datorită vitezei foarte mari pe care o are sania în drumul acesteia. Moşul desigur a inventat un ecran de protecţie făcut din particule cu sarcină electrică ţinute împreună de un câmp magnetic care protejează sania.

Pe urmă – cum poate Moş Crăciun să ajungă la toţi copiii cu darurile lui într-o singură noapte? Ar trebui să călătorească cu viteze mai mari decât cea a luminii! Cum e posibil? Moşul a învăţat să folosească extra-dimensiunile (cele pe care noi le căutam la acceleratorul de la CERN-Geneva, LHC). Moş Crăciun este însă mult înaintea noastră şi are hărţi care îi arată scurtăturile pe care le poate face folosind extra-dimensiunile, deci spaţiile cu 11 sau chiar şi mai multe dimensiuni (prezise, de exemplu, de teoria corzilor).

Cum ştie Moş Crăciun care sunt copiii cuminţi care merita cadouri?

Ei bine, căciulile pe care copiii le poartă iarna pot să măsoare activitatea creierului (unde electromagnetice), iar Moşul a învăţat cum să citească şi să interpreteze aceste semnale. Chiar şi noi – oamenii normali – am inventat aparate şi învățăm din ce în ce mai multe aplicând această metodă. De exemplu în prezent se fac studii asupra viselor. Am putea ajunge în viitor la înregistrarea viselor şi redarea lor sub forma unui film a doua zi. Nu ştiu dacă acest lucru ar trebui să ne bucure sau să ne sperie… Moş Crăciun însă îşi poate da seama din citirea activităţii creierului copiilor dacă aceştia sunt cuminţi sau nu şi în felul acesta poate afla care dintre ei merită cadouri.

Cum comunica Moș Crăciun cu copii? Iată – folosește mecanica cuantică: criptografia cuantică – care se bazează pe entanglement (pentru care au fost premiați cu Nobel trei cercetători anul acesta: Clauser, Aspect și Zeilinger) – Moșul însă știe mai multe că noi.

O altă problemă spinoasă: cum de zboară sania Moşului împreună cu renii? Cam ciudat, că doar renii nu au aripi.

Ei bine, incredibil dar adevărat,Moş Crăciun a desluşit misterul energiei întunecate – despre care noi încă nu avem nici cea mai mică idee ce ar putea fi – şi o folosește. Sau folosește așa-numitele găuri de vierme (din relativitatea generală).

Moş Crăciun este un formidabil om de ştiinţă! A studiat şi foloseşte legile fizicii moderne pentru a duce cadouri în noaptea de Crăciun copiilor cuminţi din lumea întreagă, care-l pot aştepta deci liniştiţi.

Legile fizicii moderne nu îl împiedică pe Moş să îşi facă datoria, ba dimpotrivă, îl ajută. Copii – dacă vreţi cadouri de Crăciun veţi prefera să fiţi cuminţi! Moşul vă citeşte gândurile.

Autoarea speră că a descreţit puţin frunţile cititorilor şi doreşte tuturor UN CRĂCIUN FERICIT alături de cei dragi!

Articol scris de Cătălina Oana Curceanu, director de cercetare în domeniul fizicii particulelor elementare și al fizicii nucleare, Laboratori Nazionali di Frascati, Istituto Nazionale di Fisică Nucleare (Roma, Italia) și colaborator al Scientia.ro